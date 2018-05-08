В депутаты Приморья идут владивостокский парламентарий и гендиректор «Фрэш-25»

Накануне, 7 мая, региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края зарегистрировал две кандидатуры. Как сообщает PRIMPRESS, речь идет о двух известных в Приморье людях.

На пост кандидата в депутаты ЗС ПК по избирательному округу № 4 претендует Лилия Полозова, депутат Думы Владивостока . Ранее Полозова работала помощником известного депутата Заксобрания Олега Вельгодского

Свою персону на пост депутата Заксобрания Приморья по округу № 6 выдвинула Юлия Марченко, генеральный директор ООО «Торговый дом „Фрэш-25“, гендиректор ООО „Управляющая компания „Фреш-25“.

Сама себя предприниматель Марченко охарактеризовала как „практика“, имея среднее образование, она развила сеть из нескольких десятков дискаунтеров в Приморье.