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В депутаты Приморья идут владивостокский парламентарий и гендиректор «Фрэш-25»
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В депутаты Приморья идут владивостокский парламентарий и гендиректор «Фрэш-25» 

Primpress 36 минут назад
Фото: Primpress
Накануне, 7 мая, региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края зарегистрировал две кандидатуры. Как сообщает PRIMPRESS, речь идет о двух известных в Приморье людях.
На пост кандидата в депутаты ЗС ПК по избирательному округу № 4 претендует Лилия Полозова, депутат Думы Владивостока. Ранее Полозова работала помощником известного депутата Заксобрания Олега Вельгодского.
Свою персону на пост депутата Заксобрания Приморья по округу № 6 выдвинула Юлия Марченко, генеральный директор ООО «Торговый дом „Фрэш-25“, гендиректор ООО „Управляющая компания „Фреш-25“.
Сама себя предприниматель Марченко охарактеризовала как „практика“, имея среднее образование, она развила сеть из нескольких десятков дискаунтеров в Приморье.
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