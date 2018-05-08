Филателисты готовы платить за марку со дня инаугурации до 80 тысяч рублей

В понедельник, 7 мая, в день инаугурации президента России Владимира Путина , « Почта России » выпустила специальную памятную марку. Корреспондент «ВМ» побывал на первом утре гашения марки за два часа до начала церемонии в Кремле.

С 7 мая новая марка ушла в почтовое обращение. Часть экспертов предрекала, что на почтовом платежном средстве будет цветное фото президента — как сделали, например, в прошлом году в Британии к юбилею правления Елизаветы Второй . Но отечественные художники ушли от персонализации. Марка представляет собой скромный синий квадрат с архитектурными символами президентской власти — Спасской башней и Сенатским дворцом московского Кремля.

— Марка с надписью «7 мая 2018 года В. В. Путин вступил в должность Президента Российской Федерации» издана тиражом 252 тысячи экземпляров и поступит в продажу во все отделения «Почты России», — пообещал «ВМ» глава пресс-службы федерального оператора Сергей Коляда . — Номинал марки — 22 рубля.

Для первого дня гашения марки изготовили тематический конверт и специальный штемпель. Получить конверт и проштамповать марку можно было только в день инаугурации президента и лишь в двух отделениях из 42 тысяч. В Москве это почтамт на ул. Мясницкой, 26, в Петербурге — отделение на ул. Почтамтской, 9. Инаугурационная марка, как пояснили представители «Почты России», выпущена в пятый раз. Впервые это было сделано в 2000 году — в честь первого вступления в должность президента Владимира Путина. Для тиража с президентом Дмитрием Медведевым в 2008-м было решено использовать в качестве изображения флаг и герб государства. Позже, в 2012-м, президентские геральдические регалии — цепь и знак высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством».

Кстати, памятная тематическая марка первого дня вступления президентов в должность растет в номинале: в 2008-м он составлял 7 рублей, в 2012-м — 15, в 2018-м — 22. Впрочем, растет она не только в номинале, но и в реальной цене, пояснил «ВМ» президент Национальной академии филателии Андрей Стрыгин

— В 2000 году была напечатана первая инаугурационная марка с изображением президентского штандарта и башни, — рассказал Андрей Стрыгин (помимо филателии, он доктор экономических наук. — «ВМ»). — Тогда же появилась и тенденция печатать малым тиражом сувениры в память дня инаугурации.

В 2008 году, на инаугурации Дмитрия Медведева, конверт с памятным гашением вручали гостям церемонии.

По словам эксперта-филателиста, эти конверты с марками котируются как уникальные лоты, которые продаются на аукционах Москвы и Петербурга по 1–2 экземпляра в год. И цена соответствующая: от 40 до 80 тысяч рублей по каталогу.