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Тюменские вандалы сожгли «волшебное сердце»
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Тюменские вандалы сожгли «волшебное сердце» 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Группа подростков сожгла в Тюмени деревянный арт-объект «Кристалл», также известный как «волшебное сердце». Об этом сообщает региональная «Комсомольская правда».
17-метровая композиция была установлена рядом со строящимся между улицами Дмитрия Менделеева и Николая Семенова жилым комплексом. По задумке, каждая из составляющих инсталляцию букв помогает в исполнении одного из важных желаний: в получении квартиры, рождении ребенка, одобрении ипотеки, приближении свадьбы и др.
Композиция снабжена табличкой «Дорогой друг! Эти буквы заряжены волшебной энергией. Каждая буква поможет тебе в исполнении желания. Выбери результат, который хочешь получить. Подержись за нужную букву. Подумай о своей мечте. Сфотографируйся на память». Вандалы сожгли букву «А», которая была выполнена в форме сердца и обещала любовь. Городская полиция проводит проверку по факту обращения о поджоге арт-объекта. Пожарные и МЧС на место возгорания не выезжали.
Согласно ранее опубликованным данным, Тюмень является рекордсменом среди крупных городов России по доходности от аренды жилья. В селе Ембаево под Тюменью собирался поселиться известный своими коммунистическими взглядами боец смешанного стиля Джефф Монсон. Спортсмен выказывал намерение организовать там медвежью ферму.
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