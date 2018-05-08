Персидский залив охватила война за долговой капитал 

Москва, 8 мая — «Вести. Экономика» Крупные международные банки с нетерпением ждали первой за 2 года продажи облигаций Катара, но их стремление было задушено враждебным настроем в Персидском заливе. Напряженная ситуация заставила их выбирать между богатым газом Катаром и Саудовской Аравией с ее нефтью, внимательно отслеживая ситуацию с потенциальным IPO Aramco. И этот выбор надо было сделать: общение с Катаром может вызвать неправильный настрой в Саудовской Аравии. Катар не сильно пострадал, после того как саудиты сообщили о том, что ОАЭ, Бахрейн и Египет прекратят отношения со страной из-за отношений в Ираном и предполагаемой поддержкой террористических группировок.
Объемы производства СПГ по странам
Все дело заключалось в том, чтобы экономически отрезать его от иностранных инвестиций; сделать его настолько непривлекательным, чтобы инвесторы не захотели подходить к нему. Катар, казалось бы, справился с этим довольно просто, потому что делит гигантское газовое месторождение Южного Парса с Ираном. Дружеские отношения необходимы. Бахрейн поддержал просьбу Саудовской Аравии о блокаде, поскольку обязан Саудовской Аравии как финансово, так и с точки зрения системы безопасности. Египет также быстро поддержал инициативу блокады, так как Катар в прошлом поддерживал "Братьев-мусульман", которых новый военный режим Египта стремится уничтожить. Но план Саудовской Аравии действительно не сработал. Катар не страдает; и когда Катар запустил продажу облигаций, которая принесла больше денег, чем продажа в Саудовской Аравии, которая была проведена на день раньше, это стало еще одним доказательством того, что саудовцы, возможно, были чрезмерно амбициозными, обретя такого крошечного, но мощного соседа. За вторую неделю апреля Катару удалось привлечь $12 млрд от первой за последние 2 года продажи облигаций. Это больший показатель, чем от продажи облигаций в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия привлекла лишь $11 млрд И, несмотря на то, что ходили разговоры о том, что саудовцы приурочили это к тому, чтобы привлечь к себе все иностранные интересы, прежде чем Катар проведет продажу, Королевство это отрицало. Но эта ситуация касается не только стран в Персидском заливе: крупные международные банки оказались затянуты в эту трясину и, как сообщается, были вынуждены выбирать между сторонами в споре, когда возникли проблемы с облигациями. По данным Wall Street Journal, JPMorgan и HSBC отказались участвовать в продаже облигаций в Катаре в начале апреля, боясь испортить выгодные отношения с саудитами. И банки информировали Катар об этом непосредственно накануне продажи. И сейчас банковская сфера расколота. HSBC и JPMorgan сохраняют большой интерес к Саудовской Аравии и стараются не упустить из виду подготовку IPO для Saudi Aramco, другие банки находятся на другую сторону баррикад. Deutsche Bank, Barclays и Credit Suisse обслуживают акционеров Катара и играют определенную роль в выпуске облигаций. Саудовцы не могут рассчитывать на то, чтобы убедить абсолютно всех отвернуться от Катара, крупнейшего экспортера СПГ в мире. Это не Бахрейн — это одна из самых богатых стран в мире, имеющая огромные природные газовые ресурсы. Продажа облигаций поможет укрепить фонды, которые подверглись саудовской блокаде, и, согласно МВФ, экономика Катара стабилизируется. Фактически, экономический рост должен ускориться на 2,8% в этом году. Это горькая пилюля для саудовцев, потому что это вдвое выше их оценки ускорения роста, даже несмотря на то, что ВВП Катара составляет всего 25% от ВВП его богатого нефтью соседа в Персидском заливе. В то же время, несмотря на то, что Саудовская Аравия провела продажу облигаций, Катар на самом деле не выступил с ответными мерами, и Вашингтон все еще надеется убедить саудовцев отказаться от борьбы. Крупные банки, возможно, и чувствуют давление на стороны, но Катар не раздавлен. Поэтому всех интересует, что будет дальше?Возможно, долго размышлять нам не придется. Саудовские СМИ сообщили, что сразу после продажи облигаций следующим шагом станет превращение Катара в остров за счет устранения сухопутной границы между двумя странами. Точнее, за счет экскавации канала и его использования для сброса токсичных отходов.