Сибиряки вспомнили земляков-фронтовиков 

В понедельник, 7 мая, у памятника воинам-сибирякам на 42-м километре Волоколамского шоссе прошел митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Корреспондент «ВМ» побывал на мероприятии.
Именно здесь 30 ноября 1941 года держала оборону 78-я стрелковая дивизия Афанасия Белобородова, сформированная из сибиряков. А через 26 лет, 9 мая 1967 года, здесь открыли монумент, созданный художником Сергеем Некрасовым.
На высокой платформе — танк Т-34–85, фигуры воинов, идущих в бой… Читаю надпись на граните: «Здесь в грозные дни осени 1941 года доблестные воины 16-й армии остановили врага. Отсюда в декабре 1941 года они перешли в решительное наступление и начали разгром немецко-фашистских захватчиков».
— Сибирские подразделения стояли насмерть, остановили врага и перешли в контрнаступлению, — рассказывает участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Социалистического Труда Владимир Долгих. — Мы защитили цивилизацию Европы. И я прошу нашу молодежь быть достойными этой Победы.
Почтить память освободителей приехали представители новосибирского землячества.
— Война не может считаться оконченной, — говорит заместитель председателя Якутского землячества Людмила Павлова, — пока не будет похоронен последний солдат.
Среди гостей и народный артист России Юрий Назаров.
— Мое детство прошло в военные годы, и я хорошо помню, как тяжело пришлось нашему народу, — говорит Назаров. — Нам сейчас нужно противостоять всевозможным фальсификаторам истории, пытающимся навязывать миру лживую мысль, что войну выиграли западные страны.
Неподалеку от монумента работала полевая кухня: каждый желающий мог отведать каши с тушенкой.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виталий Сучков, глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы:
— Очень приятно, что на 42-й километр Волоколамского шоссе приехали более 500 москвичей, среди которых немало школьников. В делегацию вошли и представители 80 землячеств, действующих в столице. Все они почтили память защитников нашей Родины, чьей кровью пропитана эта земля.