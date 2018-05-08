Сибиряки вспомнили земляков-фронтовиков

В понедельник, 7 мая, у памятника воинам-сибирякам на 42-м километре Волоколамского шоссе прошел митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Корреспондент «ВМ» побывал на мероприятии.

Именно здесь 30 ноября 1941 года держала оборону 78-я стрелковая дивизия Афанасия Белобородова , сформированная из сибиряков. А через 26 лет, 9 мая 1967 года, здесь открыли монумент, созданный художником Сергеем Некрасовым

На высокой платформе — танк Т-34–85, фигуры воинов, идущих в бой… Читаю надпись на граните: «Здесь в грозные дни осени 1941 года доблестные воины 16-й армии остановили врага. Отсюда в декабре 1941 года они перешли в решительное наступление и начали разгром немецко-фашистских захватчиков».

— Сибирские подразделения стояли насмерть, остановили врага и перешли в контрнаступлению, — рассказывает участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Социалистического Труда Владимир Долгих . — Мы защитили цивилизацию Европы. И я прошу нашу молодежь быть достойными этой Победы.

Почтить память освободителей приехали представители новосибирского землячества.

— Война не может считаться оконченной, — говорит заместитель председателя Якутского землячества Людмила Павлова , — пока не будет похоронен последний солдат.

— Мое детство прошло в военные годы, и я хорошо помню, как тяжело пришлось нашему народу, — говорит Назаров. — Нам сейчас нужно противостоять всевозможным фальсификаторам истории, пытающимся навязывать миру лживую мысль, что войну выиграли западные страны.

Неподалеку от монумента работала полевая кухня: каждый желающий мог отведать каши с тушенкой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Очень приятно, что на 42-й километр Волоколамского шоссе приехали более 500 москвичей, среди которых немало школьников. В делегацию вошли и представители 80 землячеств, действующих в столице. Все они почтили память защитников нашей Родины, чьей кровью пропитана эта земля.