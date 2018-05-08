10 самых глупых ошибок мошенников

Каждый пятый житель Германии не считает страховое мошенничество преступлением, расценивая его лишь как небольшое нарушение. Между тем за него и в Германии, и в России положено уголовное наказание. Как попадаются на страховом мошенничестве в Германии и в России, изучил Банки.ру

Особенности национального мошенничества

Объем экономического ущерба от страхового мошенничества, по экспертным оценкам, в Германии составляет 10% от всех страховых выплат. В России эта цифра в полтора раза выше, хотя уровень проникновения страхования на порядок ниже. В России на 147 млн человек населения в 2017 году заключено всего 193 млн договоров страхования. В Германии на 82 млн человек приходится 434 млн страховых полисов. Объемы германского и российского страховых рынков также несоизмеримы: 1,279 трлн рублей страховых премий в России и 197,7 млрд евро (15 трлн рублей) — в Германии.

Германские страховщики оценивают ущерб от деятельности мошенников в 5 млрд евро (примерно 380 млрд рублей), российские — в 40 млрд рублей.

Совершенно разная в наших странах и структура страхового мошенничества по сегментам страхового рынка. В Германии, по экспертным оценкам, по «проникновению» мошенничества лидирует страхование домашнего имущества (43% от всех заявленных страховых случаев — это попытки мошенничества), на втором месте страхование ответственности перед третьими лицами — 41%. Страхование багажа с 26% на третьем месте. А безусловно лидирующее в России (30%) по проникновению мошенников страхование автогражданской ответственности в Германии лишь на четвертом месте — 23%. Такой же процент от заявленных случаев и в каско (в России — около 20%).

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Согласно исследованию GFK, страховое мошенничество в Германии, как и в России, не считается людьми серьезным преступлением. Каждый пятый респондент в Германии видит в страховом мошенничестве лишь мелкое нарушение, никому не причиняющее вреда. 4% опрошенных GFK жителей Германии признались, что в течение последних пяти лет совершили страховое мошенничество, 7% знают о конкретном случае страхового мошенничества, совершенного кем-то из своего окружения, еще 11% отказались отвечать на этот вопрос, то есть, скорее всего, также замешаны в чем-то.

Начав плотно работать с полицейскими психологами, Германский союз страховщиков (ГСС) получил данные о том, что мужчины чаще, чем женщины, совершают попытки страхового мошенничества. Но женщины, полагают психологи, более искусны в обмане, так что, возможно, на их долю приходится больше нераскрытых преступлений. Полицейская статистика и данные ГСС свидетельствуют о том, что молодые более склонны к мошенничеству, чем пожилые, а жители мегаполисов более подвержены соблазну обмануть страховщика, чем селяне.

«Существует большое количество невыявленных или недоказанных мошенничеств, не во всех подозреваемых случаях мошенничества были вынесены уголовные обвинения, — подчеркивает Петер Холмстёль, старший эксперт и менеджер по борьбе со страховым мошенничеством ГСС. — В ряде случаев страховщики не расследуют сомнительные дела, так как это экономически нецелесообразно». По оценкам германских экспертов, около 9—10% процентов от всех выплат приходится на невыявленное или недоказанное мошенничество.

Тем не менее благодаря усилиям германских страховщиков во многих случаях злоумышленников удается вывести на чистую воду. Зачастую они сами помогают страховым экспертам и детективам, совершая очень глупые ошибки.

Мошенничество по-немецки

Как рассказал старший менеджер по международным отношениям ГСС Франк Тирольф, Германский союз страховщиков (GDV) в целях борьбы с бытовым страховым мошенничеством снял веселый ролик-мультфильм, где собрал примеры самых глупых попыток обмануть страховую компанию. Случаи взяты из практики германских страховых компаний, имена, естественно, изменены. Подразумевается, что ролик покажет обывателям, что страховщики тщательно расследуют все сомнительные случаи, и охладит пыл тех, кто, возможно, подумывал о преступлении такого рода.

Пятое место в рейтинге глупых мошенников занимает Кнут Теодор. Он торгует предметами искусства в магазине на главной торговой улице Дюссельдорфа . Согласно заявлению Кнута, его магазин ограбили, вместе с картинами вынесли гигантскую статую ангела. В полиции Кнут детально описывает машину воров — малолитражку, в которую статуя просто не может поместиться. «Если вы увидите автомобиль с гигантским ангелом в Дюссельдорфе, пожалуйста, позвоните нам», — иронизирует голос за кадром в ролике GDV.

Четвертое место в рейтинге занимает футбольный болельщик Паул, которому очень хочется посмотреть чемпионат мира с друзьями по телевизору с новой аудиосистемой Hi-Fi. После нескольких кружек пива ему приходит в голову «клевая» идея: он просит друга «случайно» упасть на старую аудиосистему, чтобы его страховка ответственности перед третьими лицами покрыла покупку новой техники. Однако страховые эксперты выяснили, что техника падала на пол не так, как рассказывал Паул, — повреждения не совпадают с описанием событий. «Теперь друзьям не придется наслаждаться объемным звуком во время матчей», — заключает рассказчик в ролике.

Третье место у парикмахера Нэнси, которая заявила о ночной краже в ее салоне. Полиция быстро оказалась на месте происшествия и все сфотографировала. Нэнси сообщает в страховую компанию о краже, но не может найти квитанции на покупку пропавших вещей. Поэтому она предоставляет фото пропавших вещей. Страховщик удивлен, ведь большая часть якобы пропавших вещей видна на фото полицейских — спокойно стоят себе на полках салона.

Второе место. Кондуктор Рудольф построил очень дорогую модель железной дороги. Уезжая в отпуск с женой, он оставил ее в подвале своего дома. За время их отсутствия в подвал проник вор — через крошечное окошко — и украл самые дорогие экспонаты — вагоны. Следователи проверяют место преступления и не находят на подоконнике никаких следов — только толстый слой пыли и паутины. «Может, взломщик сделал сальто, как в цирке, пролезая через узкое окно? Никаких денег не будет, ваш поезд ушел», — резюмирует ролик.

Первое место в антирейтинге мошенников по праву отдано господину Кунеру, который заботится об окружающей среде и устанавливает на крышу своего дома солнечные батареи. Однажды он сообщает страховщику, что батареи были украдены. Чтобы определить цену пропавшей техники, страховые эксперты связываются со строительной компанией, эту технику установившей. Выясняется, что несколько недель назад компания демонтировала батареи на крыше дома Кунера из-за отсутствия оплаты. В качестве доказательства компания отправила факс, подписанный Кунером. «Солнечных времен у господина Кунера больше не будет», — говорится в ролике.

Мошенничество по-русски

Российские страховщики также поделились с нами своими историями о пойманных мошенниках. Эти случаи имеют свой национальный колорит и несколько иной масштаб — в соответствии с широтой русской души. Как признают германские эксперты, у них практически нет организованных преступных группировок, которые поставили бы мошенничество на поток — как у нас в страховании автогражданской ответственности, например.

Проигрышный номер. В Кемеровский филиал СК «АльфаСтрахование» потерпевший (клиент другой страховой компании) Бородкин заявил убыток по ОСАГО по ПВУ (прямое возмещение убытков). Компания отказала в выплате, поскольку, согласно данным сайта РСА, в полисе виновника ДТП по фамилии Муштей, застрахованного в «АльфаСтраховании», значилось транспортное средство с другим номером, полис также не содержал VIN-номер автомобиля. Потерпевший, не согласившись с отказом в выплате, провел независимую экспертизу и обратился в суд. Сумма исковых требований с учетом штрафа составила около 500 тыс. рублей.

На заседание суда представитель истца принес по требованию ответчика дубликат полиса Муштея. В нем был VIN автомобиля виновника, однако государственного номера не было вовсе, кроме того, отличался от первоначального варианта сам период действия полиса. Каким образом и на каком основании был выдан дубликат с этими изменениями, выяснить не удалось.

Впоследствии эксперты «АльфаСтрахования» выяснили, что Бородкин и Муштей уже фигурировали и даже побеждали в судебных делах по ОСАГО, в которых они были либо водителями, либо собственниками автомобилей. Запрошенные у нотариуса документы показали, что Бородкин ранее на основании доверенности являлся представителем Муштея в суде.

Оказалось, что страховая компания Муштея (виновника ДТП) уже давно пытается доказать сговор между Бородкиным и Муштеем. Результаты трасологических экспертиз по прошлым делам и по данному делу говорят о несоответствии обстоятельств ДТП имеющимся повреждениям на представленных автомобилях. В последнем ДТП могли быть получены повреждения лишь на сумму около 60 тыс. рублей (сумма иска — 500 тыс. рублей).

На последнем заседании суда, 14 марта, в иске Бородкину было отказано, на него также возложены расходы по двум судебным экспертизам.

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Не те три буквы. Страховая компания «МАКС» в начале апреля предупредила автовладельцев об участившихся случаях подделки полисов ОСАГО нового образца. Для изготовления фальшивых полисов новых серий «МММ» и «ККК» злоумышленники используют макет бланков старого образца серии «ЕЕЕ».

Притом что полиграфическое качество фальшивок довольно высокое, отличить кустарно измененный полис серии «ЕЕЕ» очень просто — у настоящих полисов новых серий в правом верхнем углу размещены данные о размере страховой премии, а в разделе 7 находится таблица, из которой следует, как страховая премия рассчитана. В полисах старого образца этого нет.

Куртка не по карману. Клиент потребовал возмещение в размере 1,4 млн рублей за повреждение в ресторане… кожаной куртки известного бренда. Специалисты «Абсолют Страхования» доказали, что даже новая куртка не могла стоить столько, более того, она не была куплена в том магазине, который указал заявитель.

Неопалимая купина. Жительница Тувы приобрела полис страхования имущества онлайн и вскоре заявила о страховом случае — дом сгорел, ущерб оценен в 1,9 млн рублей. Справка о том, что дом сгорел, прилагалась. Экспертов «Абсолют Страхования» насторожило, что пожар случился почти сразу после заключения договора: они заподозрили, что дом сгорел еще до оформления полиса. Выехав на место происшествия, эксперты были несказанно удивлены: дом стоял себе целехонький. Договор страхования был расторгнут досрочно.

Тридцать три несчастья. После приобретения онлайн-полиса страхования от несчастного случая в «Абсолют Страховании» гражданин стал заявлять страховые случаи (травмы различных частей тела) один за другим, что показалось экспертам подозрительным. После проведения исследования выяснилось, что клиент был застрахован также в других страховых компаниях, а увечья наносил себе сам ради получения вознаграждения.