Из медицинского училища прямиком на фронт

Капитан медицинской службы, ветеран Великой Отечественной войны Елена Петровна Суркова прошла всю войну, от первого и до последнего дня, встретив Великую Победу на подъездах к Берлину. Но и после войны борьба за жизни людей для нее не закончилась.

Елена Суркова родилась 3 мая 1918 года. Свой путь боевого медика начала 23 июня 1941-го, когда, вернувшись с больничной смены, обнаружила у себя на столе повестку. Недавно покинувшей стены медицинского училища девушке документ предписывал явиться в полевой подвижной госпиталь № 705.

— Наш госпиталь формировался в Тамбове почти целый месяц. В то время немецкие войска уже штурмовали оборонительные позиции Красной армии, — вспоминает Елена Суркова. — От Тамбова до Москвы мы ехали на лошадях. Остановку сделали у станции метро «Сокол» и, наверное, еще месяц жили в том же районе. Оттуда уже и отправились на фронт.

По словам ветерана, в первый год войны к молодой «медичке» старшие офицеры и командиры относились снисходительно.

Сначала приходилось работать аптекарем при госпитале, выдавая медикаменты солдатам. Ночью Елена Суркова дежурила в операционной. Сон был роскошью.

Свой фронтовой путь Елена Суркова закончила в Берлине.

— О конце войны я узнала на подъезде к Берлину, двигаясь в колонне с ранеными. Все автомобили вдруг остановились, а водители повыскакивали из кабин и бросились танцевать. Ко мне подбежал наш шофер и закричал, что все позади и война выиграна, — говорит Елена Петровна. — Уже в Берлине я пошла посмотреть на Рейхстаг. Долго там ходила с сослуживцами по его лестницам, этажам…

Сейчас о той суровой войне Елена Суркова вспоминать не очень любит. На плохую память она при этом совершенно не жалуется. В свои 100 лет может без проблем перечислить имена воинских частей, в которых побывала, перечислить фамилии своих командиров и имена боевых подруг.

В отдельной шкатулочке она хранит полученные за годы службы награды. В ней лежат два боевых ордена и множество медалей, которые ей вручили за освобождение от немецко-фашистских войск территорий нескольких стран.

После окончания войны Елена Суркова отдала следующие 20 лет мирной жизни работе в военных госпиталях. Сейчас она живет на улице, носящей название ее профессии — Медиков. — Сейчас я жалею только об одном — в армию меня больше не призовут, — говорит Елена Суркова.

СПРАВКА

Главное военно-санитарное управление Красной армии было организовано из Санитарного управления РККА в августе 1941 года. В штат ГВСУ входили главные медицинские специалисты — хирург, терапевт, инфекционист, токсиколог. Управление сыграло огромную роль в налаживании медицинского обеспечения армии.

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