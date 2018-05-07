Юные карбышевцы со всей страны встретились в волжском

В воздух взмыли десятки воздушных шаров в память о павших героях. Так закончилась очередная «Фронтовая землянка» — фестиваль, объединяющий сердца юных патриотов России , проходивший в Волгоградской области

Город Волжский уже в шестой раз стал местом проведения традиционного фестиваля «Фронтовая землянка» Межрегионального детского военно-патриотического общественного движения «Юные карбышевцы».

Ребят с Кургана, Москвы, Самары, Саратова, Ставрополя, Твери и города Фирово ( Тверская область ) приняла средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева — организатор множества слетов и фестивалей, один из центров Карбышевского движения в стране.

Насыщенная программа «Фронтовой землянки-2018» включала представление команд, конкурс плакатов, научно-практическую конференцию, показ творческих номеров, спортивные соревнования, фронтовую песню, «встречу поколений» с участием ветеранов, акцию «Свеча памяти», экскурсии по городам Волжский и Волгоград , выезд в Межрегиональный учебный центр инженерных войск ВС РФ, торжественный митинг.

По итогам мероприятий отмечены наградами наиболее активные участники движения «Юные карбышевцы». Председатель движения доктор экономических наук генерал-майор Юрий ДЬЯКОВ , выступая перед участниками фестиваля, отметил, что Карбышевское движение развивается, не теряется связь поколений и регионов, юное крыло инженерных войск России успешно продолжает трудиться по патриотическому воспитанию.

Межрегиональное детское военно-патриотическое общественное движение «Юные карбышевцы» — старейшее, единственное в своем роде крупномасштабное детско-юношеское движение, действующее при войсках. Его особенностями являются военная профориентация, изучение военно-инженерной специализации. Ученики Карбышевских школ вступают в движение с начальных классов. Среди форм работы — открытие школьных музеев, Уроки мужества, поисковые экспедиции, волонтерство, ежегодные слеты, фестивали «Фронтовая землянка», Всероссийская конференция памяти Д. М. Карбышева.