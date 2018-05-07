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Султан Хамзаев о «Заседании общественного совета Росалкогольрегулирования»
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Султан Хамзаев о «Заседании общественного совета Росалкогольрегулирования» 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Султан Хамзаев о «Заседании общественного совета Росалкогольрегулирования»На днях в Общественной палате прошло мероприятие под названием: «Заседание общественного совета Росалкогольрегулирования», где заместитель руководителя росалкогольрегулирования Владислав Заславский отметил работу проекта «Трезвая Россия».
На его выступление отреагировал руководитель проекта «Трезвая Россия» прокомментировал Султан Хамзаев, высказав, что Владислав Заславский выдал желаемое за действительное.
«Все бы ничего, и мы это мероприятие даже не заметили если бы не одно «но»: есть такой чиновник Заславский Владислав Валерьевич — заместитель руководителя росалкогольрегулирования, который посчитал нужным прокомментировать работу проекта «Трезвая Россия» и итоги независимого доклада #РейтингТрезвостиРегионов, выдавая желаемое за действительное, немного «приукрасив» нашу максимально бесполезную, на мой взгляд, встречу, которая состоялась пару лет назад по его личной просьбе и его «карманных общественников». Не буду много писать, в ролике все доходчиво разъясняется. Скажу коротко: как же так, Владислав Валерьевич, происходит, чем больше Вы и руководство вашего ведомства «регулируете» алкогольный рынок, тем ближе общество катится в бездну? Можно много рассуждать сидя на «курортных» совещаниях в окружении «комфортных общественников», имитируя бурную деятельность, но факт остаётся фактом: самым важным показателем чудовищного роста и объема бесконтрольного алкогольного рынка является количество смертей по вине алкоголя и роста криминогенных показателей! Не надо вводить руководство страны в заблуждение «радужными» отчетами: люди, работающие на земле, знают, что реально происходит в стране! Вызываю Вас и руководство росалкогольрегулирования начать открытую дискуссию, услышать, что реально происходит в стране в этом направлении, признать свои ошибки и уйти в отставку! А всем, кто сидит в составе общественного совета: господа, хватит спать, займитесь реальным делом в интересах общества, а не работой на «королей» алкогольного рынка!», — прокомментировал Султан Хамзаев.
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