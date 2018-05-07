Султан Хамзаев о «Заседании общественного совета Росалкогольрегулирования»

На его выступление отреагировал руководитель проекта «Трезвая Россия» прокомментировал Султан Хамзаев, высказав, что Владислав Заславский выдал желаемое за действительное.

«Все бы ничего, и мы это мероприятие даже не заметили если бы не одно «но»: есть такой чиновник Заславский Владислав Валерьевич — заместитель руководителя росалкогольрегулирования, который посчитал нужным прокомментировать работу проекта «Трезвая Россия» и итоги независимого доклада #РейтингТрезвостиРегионов, выдавая желаемое за действительное, немного «приукрасив» нашу максимально бесполезную, на мой взгляд, встречу, которая состоялась пару лет назад по его личной просьбе и его «карманных общественников». Не буду много писать, в ролике все доходчиво разъясняется. Скажу коротко: как же так, Владислав Валерьевич, происходит, чем больше Вы и руководство вашего ведомства «регулируете» алкогольный рынок, тем ближе общество катится в бездну? Можно много рассуждать сидя на «курортных» совещаниях в окружении «комфортных общественников», имитируя бурную деятельность, но факт остаётся фактом: самым важным показателем чудовищного роста и объема бесконтрольного алкогольного рынка является количество смертей по вине алкоголя и роста криминогенных показателей! Не надо вводить руководство страны в заблуждение «радужными» отчетами: люди, работающие на земле, знают, что реально происходит в стране! Вызываю Вас и руководство росалкогольрегулирования начать открытую дискуссию, услышать, что реально происходит в стране в этом направлении, признать свои ошибки и уйти в отставку! А всем, кто сидит в составе общественного совета: господа, хватит спать, займитесь реальным делом в интересах общества, а не работой на «королей» алкогольного рынка!», — прокомментировал Султан Хамзаев.