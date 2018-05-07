Яблони на Ленинградском проспекте от вырубки решили спасти неравнодушные архангелогородцы

Пока регионы страны схлестнулись в битве за тысячу деревьев для «Аллеи славы», в Архангельске их вырубают. Защитить старые яблони решили жители домов около Ленинградского проспекта. Здесь из-за реконструкции дороги начали убирать все, что может помешать работам. По условия контракта, часть зеленых насаждений подрядчик вернет, но яблони в список восстанавливаемых деревьев не попали.

— Почему подрядчик не внес? Наверное, не захотел тратиться на саженцы яблонь. Сейчас тополя, березы и часть яблонь спилены, остались в районе между Касаткина и Октябрят. Всего было 70, осталось примерно 15, — рассказала 29.ru одна из участниц борьбы за яблони Светлана Анисимова

По просьбе неравнодушных жителей рабочие экскаватором выкопали с корнем несколько яблонь бесплатно. Часть деревьев уже «переехали» в другие дворы, другие еще можно забрать. Светлана опубликовала пост в соцсетях, и на призыв откликнулись.

— Яблонь полно с Ленинградского, возьмите и посадите из них аллею славы. Зачем какое-то голосование? Вон сколько деревьев пропадает, — высказалась архангелогородка Людмила Бойко.