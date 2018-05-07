Кадровый микс. Состав нового правительства Медведева раскрыт

Владимир Путин раскачиваться не стал. Официально вступив в должность президента России около полудня 7 мая, уже через пару часов он назвал имя премьер-министра (как и ожидалось, выбор пал на Дмитрия Медведева), примерно в это же время было объявлено о подписании нового «майского указа» президента. А спустя еще несколько часов, уже кандидат на пост главы кабмина на встрече с думской фракцией «Единая Россия» огласил фамилии некоторых членов своего нового правительства.

Татьяна Голикова, впрочем, возвращается в правительство, но только в новом для себя статусе — первого вице-премьера по социальной политике. Как отметил в разговоре с журналистом «ФедералПресс» директор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский, «возобладал бухгалтерский и технократический подход». Причем это касается обоих первых заместителей главы правительства. «Они очень сильные руководители, но в их деятельности больше цифр, чем людей. Так что в части финансов и экономики можно ожидать дальнейшего совершенствования действующей системы без каких-либо резких движений, — отметил Еловский. — В части социалки я бы ждал масштабной, хоть и постепенной, ревизии и оптимизации социальных обязательств: и льгот, и системы их предоставления».

Вместе с тем эксперт считает, что оба первых вице-премьера — «абсолютные технократы, и они будут выполнять поставленные перед ними задачи главой государства».

По словам политолога Романа Колесникова, открытым пока остается вопрос о появлении в составе правительства Андрея Белоусова , который в 2012-2013 годах уже был министром экономики, а последние годы работал помощником президента по экономическим вопросам. Сейчас же, считает Колесников, «место министра экономики опытного Белоусова вряд ли заинтересует».

Возвращение в правительство Алексея Гордеева воспринято в буквальном смысле на «ура». В «нулевых» Гордеев на протяжении десяти лет возглавлял министерство сельского хозяйства . Это были самые сложные годы для российских аграриев. После ухода Гордеева Минсельхозу с руководителями явно не везло — такого безусловного авторитета не удалось заслужить никому.

Но сейчас возникает другой вопрос: кто придет на место полпреда президента в ЦФО, которое с декабря прошлого года занимал Алексей Гордеев. Политолог Роман Колесников , учитывая, что Гордеев пробыл на этом посту всего четыре месяца, заметил, что «должность полпреда президента в федеральных округах, возможно, должна превратиться в некую буферную политическую зону, а со временем, вероятно, может и вообще исчезнуть».

Курировать энергетику и промышленность в новом правительстве будет поручено Дмитрию Козаку . Как отмечает политолог Илья Гращенков, это стало неожиданностью, «так как было ощущение, что он уйдет на более спокойную работу, связанную с юриспруденцией».

Переброска пока и.о. первого вице-премьера Ольги Голодец на пост вице-премьера, курирующего культуру и спорт, эксперт Роман Колесников называет «результатом серьезного торга». Он считает, что «частота появления Голодец на светско-культурных мероприятиях делает ее назначение ожидаемым чисто по-человечески: Ольге Юрьевне точно будет интересен новый фронт работ». Но самое интересное будет дальше — кто станет министром культуры, сохранит ли этот пост Владимир Мединский

Неожиданностью стала новая должность, пожалуй, самого одиозного российского министра в отставном правительстве — Виталия Мутко . Он сохранил за собой место в кабмине, но теперь вместо спорта будет заниматься строительством. Политолог Роман Колесников считает, что появление этой должности связано с «определенными проектами». По мнению эксперта Ильи Гращенкова, сохранение Мутко в составе кабмина, более того, его повышение, «говорит о высокой степени доверия к нему со стороны Владимира Путина».

В свою очередь, Дмитрий Еловский считает, что Мутко спасли «его преданность и былые заслуги». «В принципе его новое направление защищено от управленческих ошибок. Все капстроительство за бюджетный счет в любом случае согласовывается с Минфином — тут сложно что-то „сломать“. Есть сложное направление в части регулирования строительного рынка: от стимулирования рынка до проблем дольщиков», — отмечает Еловский.

Перемещение Козака, Голодец и Мутко политолог назвал «отраслевой ротацией действующих руководителей». «Похоже на то, что руководство страны уверено в надежности бюрократической системы, в том, что она достаточна, чтобы пережить любого новичка в любой отрасли, — говорит Дмитрий Еловский. — Куда важнее становятся опыт работы в правительстве, руководящие навыки и личная преданность».

Ожидаемой эксперты назвали отставку вице-премьера по обороне Дмитрия Рогозина . Его место в новом правительстве займет нынешний замминистра обороны Юрий Борисов . По мнению эксперта Еловского, такой выбор объясним: «назначение замминистра, курирующего закупки для армии, выглядит вполне логичным в ситуации, когда бюджет на ВПК придется, видимо, резать, а внешние военные угрозы только усиливаются — нужно повышать эффективность оборонного бюджета».

Пока эксперты затрудняются в оценках двух вице-премьеров: по цифровой экономике, транспорту и связи Максима Акимова и главы аппарата правительства Константина Чуйченко

Будущему премьеру нужно еще получить согласие Госдумы . Но это — формальность: сомнений в том, что во вторник, 8 мая, депутаты проголосуют за кандидатуру Медведева, сомнений нет. Предложения по кандидатурам вице-премьеров уже одобрены фракциями «Единая Россия» и ЛДПР в Госдуме. Коммунисты высказались против, справороссы решили подумать. Но это их привычная тактика. Да и их голоса ничего не решат.

Фото — kremlin.ru