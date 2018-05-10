Корпорация Aldus. «Три кита и Рецессия»

В 1992 году Aldus была сильна как никогда. Кошмары и иллюзии остались в прошлом. Вместо этого — вменяемая и разумная политика «трех разных бизнесов», опора на свои сильные стороны и… Но вмешалась рецессия.

В 1992 году на мировую экономику обрушилась непогода. Началась рецессия. Сокращение спроса из-за перепроизводства. Компании, которые непогода застала в неудачный момент, закрываются. Сокращается персонал, останавливаются дорогостоящие проекты. Время от времени такое случается. Жизнь циклична — и живые экономики, увы, тоже.

Основной источник благосостояния Aldus — отрасли полиграфической индустрии. Рецессия 1992 года затронула их очень сильно. Для предприятий в этой индустрии приобретение дорогого профессионального программного обеспечения и не менее дорогого «железа» для его применения стало неактуально.

Это ужасно, но через какое-то время, обновившись, система снова включается на полную мощность, творит-выдумывает-пробует и стремительно развивается. Как и многие другие лечебные процедуры, рецессии болезненны — но неизбежны.

Если бы…

Если бы непогода случилась не в 1992 году, а хотя бы на год или два позже, Aldus вполне могла бы существовать и в наши дни. Да, в первые 8 лет своей жизни компания совершила немало ошибок, но кто не ошибался в юности? Теперь это была уже другая Aldus, девятая по значению компания в индустрии персональных компьютеров, поставляющая продукцию в 50 с лишним стран мира, на 21 языке.

Следующая версия PageMaker, основного продукта компании, разрабатывалась с оглядкой на главного конкурента — QuarkXPress компании Quark. Но главным в новой версии была не оборона, а наступление: новая функциональность, уникальная и очень привлекательная. Выход PageMaker 5.0 планировался в январе 1993 года, одновременно во всем мире, где у Aldus были представительства или отделения.

Но это еще не все: акцент теперь делался на охвате всех этапов и элементов допечатной подготовки. PageMaker должны были дополнить специализированные программы, такие как PageAhead, PressWise, FreeHand, PhotoStyler и другие. В 1992 году в набор дополнений к PageMaker, разрабатываемых Aldus, добавились Fetch и TrapWise (о них чуть подробнее в конце статьи).

Пожалуй, это была еще одна революция в издательском деле.

Диверсификация, если она осуществляется не в ущерб развитию главного продукта, вовсе не ругательное слово и не синоним слова «диверсия». Расширение продуктовой линейки компании теперь подчинялось логичной и цельной стратегией — действия Aldus выглядели разумно и убедительно.

К разработке программного обеспечения для профессиональной полиграфии, основному направлению бизнеса компании, добавились еще два направления. Девятая по значению компания в индустрии персональных компьютеров не может не быть многоплановой.

Новые направления бизнеса — разработка программного обеспечения для «любительской» полиграфии и оказание платных услуг (дизайн, обучение, и т. п.).

Если бы рецессия 1992 года не нанесла непоправимый ущерб компании и этот ущерб не упал бы на заботливо подготовленную годами страхов и заблуждений почву, скорее всего, Aldus превратилась бы в наши дни в огромную транснациональную компанию, со своими взглядами на жизнь и на дизайн.

Ширпотреб

Самым интересным, на мой взгляд, была «любительская» полиграфия. Это благодарный и огромный рынок, со своими специфическими запросами и требованиями.

Отечественный военно-промышленный комплекс (а подавляющее большинство стоящих упоминания производств и НИИ относились именно к нему) презрительно называл все это «ширпотребом». Между тем, создавать приличный высокотехнологичный ширпотреб на порядок сложнее, чем нечто «специального назначения» для подневольного оператора.

О важности и сложности этого направления рассказывать не буду. Приведу пример. В четвертой части этой серии я рассказал про FrameMaker компании Frame Technologies, программное средство для создания технической документации любой сложности и любого размера, лицензия на копию которого стоила 2500 долларов США.

Во время рецессии, в ответ на падение спроса и на растущую популярность Windows 3.0, компания снизила цену за лицензию программы на этой платформе до 500 долларов. Это все равно было слишком дорого, а сама программа оказалась совершенно непонятной для любителей. Этот шаг привел Frame Technologies на грань банкротства.

Компанию спасла Adobe Systems, поглотив её вместе с FrameMaker, который под именем Adobe FrameMaker выпускается до сегодняшнего дня — и лидирует в своей области.

Aldus поступила мудрее. Она не стала снижать цену на PageMaker, хотя с ним вполне можно было разобраться (хоть я ни разу не наборщик, у меня получалось). В 1990 году, для расширения продуктовой линейки, Aldus приобрела Silicon Beach Software, компанию из Сан-Диего, сохранив производство нескольких программных продуктов из её арсенала.

В 1992, когда покупательная способность профессиональной полиграфии внезапно упала в разы, коммерсанты Aldus проанализировали рынок непрофессионального издательского программного обеспечения и вывели два простых правила:

программный продукт для потребительского рынка должен стоить не более 200 долларов;

такой продукт не должен требовать специального обучения.

Эти правила были выведены за пару месяцев до самоубийственного хождения компании Frame Technologies в народ, этого примера у них перед глазами еще не было.

Подразделение по разработке «ширпотреба» располагалось в Сан-Диего и выпускало:

SuperPaint — 15-кратный лауреат различных премий и просто отличная программа, я ей пользовался, когда имел возможность выбора из практически всех вариантов, которые были выпущены для Mac’а;

PersonalPress — дешевая настольная издательская система с автоматизированными шаблонами страниц и простым набором функций;

Gallery Effects — улучшение растровой графики (фотографий) с помощью различных эффектов, реклама программы обещала превращение фотографий в произведения искусства, программа приобретена в начале 1992 года;

IntelliDraw — умная векторная рисовалка «для неиллюстраторов», позволявшая любому грамотному человеку воплощать свои идеи в диаграммы и схемы, приобретена в июле 1992 года.

Цены на эти программы и объемы их продаж, увы, остались секретом. Но, принимая во внимание высокий уровень дисциплины в компаниях, существующих в условиях анархии рынка, и утвержденное руководством правило «не больше 200 долларов», можно уверенно предположить, что программы продавались по 195 долларов за копию.

Кстати, в компаниях, существующих в условиях строжайшей дисциплины окружающего мира, царила невероятная анархия… Моё наблюдение, на множестве примеров, хотя и не на всех — может быть, я и не прав.

TrapWise и Fetch

В рамках курса на «полный охват всех операций допечатной подготовки» не хватало лишь программы для цифрового треппинга. Это вовсе не чат для развлечения допечатников во время работы (поскольку «трёп»), треппинг — важный элемент в допечатной подготовке, это устранение дефектов, неизбежных при цветной печати.

Если не верите, посмотрите в Википедии. Ищите «Треппинг», «Trap (printing)», «Trapping» (в немецкой вики) или «Défonce» (во французской).

Мудрые парни из Aldus WiseGuys нашли на рынке программу для приобретения, это была RipPress от компании Graphic Edge.

Программа, после доработки и переименования её в TrapWise 1.0, была выпущена в самом начале 1993 года.

Приобретение продукта корпорацией Aldus означало для него дальнюю дорогу, TrapWise не стал исключением. Его жизненный путь:

Graphic Edge RipPress;

Aldus TrapWise;

Adobe Systems;

Luminous Corporation;

Imation;

ScenicSoft;

Creo.

Eastman Kodak , но среди миллиона (почти не преувеличение) всяких разных изделий и продуктов этой компании следов TrapWise обнаружить не удалось. Скорее всего, его функциональность включили в какое-то другое, или в какие-то другие, изделия. Торговый знак TrapWise зарегистрирован на имя Eastman Kodak.

В ноябре 1992 года Aldus вывела на рынок программу собственной разработки, Aldus Fetch 1.0, многопользовательскую базу данных для хранения и извлечения графики, QuickTime фильмов и звуков. Тогда это называли «мультимедиа». В QuickTime фильмы были довольно примитивны, что неудивительно, принимая во внимание немощь тогдашней компьютерной техники у большинства пользователей.

Важной частью Aldus Fetch был встроенный браузер для просмотра элементов, хранимых в базе данных, и несложная система поиска.

Преступление

В июне 1992 года высшему руководству компании уже было известно о том, что квартал, заканчивающийся в июле, будет убыточным. Можно было догадаться о том, как поведёт себя курс акций компании.

Точные результаты расследования неизвестны, но похоже, что кто-то из руководителей высшего звена действительно (и небескорыстно, скорее всего) сообщил двум держателям крупных пакетов акций Aldus о грядущем падении курса. Держатели продали свои пакеты акций, буквально перед самым объявлением результатов квартала.

Кто-то из акционеров, уже после обвала курса, подал жалобу в наблюдательную комиссию биржи, и…

Продолжение следует.