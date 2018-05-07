Суд в Ростове рассмотрит иски родственников жертв авиакатастрофы 2016 года к FlyDubai

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. / ТАСС /. Первомайский суд Ростова-на-Дону рассмотрит более 30 исков к авиакомпании FlyDubai от родственников жертв авиакатастрофы, которая произошла в 2016 году. Об этом говорится в материалах суда.

Как сообщается в материалах, иски «О компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью», где ответчиком выступает авиакомпания, будут рассматриваться 16 мая (7 исков), 17 мая (6 исков), 30 мая (10 исков), 6 июня (13 исков).

Ранее сообщалось, что в ростовский суд к перевозчику и производителю лайнера Boeing был подан иск о взыскании компенсаций от одного из родственников погибших. Третьими лицами привлечены Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Росавиация , сумма исковых требований — более 500 млн рублей.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai 19 марта 2016 года завершал регулярный рейс из Дубая в Ростов-на— Дону. В течение двух часов при сложных погодных условиях экипаж предпринял две попытки захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. После второй неудачной попытки, во время набора высоты, лайнер начал резкое снижение и на большой скорости рухнул на взлетно-посадочную полосу аэропорта, полностью разрушившись. Погибли все находившиеся на его борту 62 человека — 55 пассажиров, в том числе 44 гражданина РФ , и семь членов экипажа.

Иски к FlyDubai

Ранее адвокат Всеволод Сазонов , представляющий интересы истцов, сообщал, что родственники нескольких жертв катастрофы подали в суд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) иск о взыскании компенсаций с FlyDubai, он принят к рассмотрению. По его словам, ни FlyDubai, ни страховая компания до сих пор не предложили «ни одного законного возмещения» родственникам, несмотря на то, что, по имеющимся данным, «самолет был застрахован на несколько сотен миллионов долларов». Он отметил, что большинству семей «были заплачены компенсации, не превышающие $10-20 тыс.».

В пресс-службе авиакомпании FlyDubai сообщали, что перевозчик стремится предоставить справедливые компенсации семьям пассажиров, погибших при крушении самолета в Ростове— на-Дону.

Как сообщил адвокат, слушание по делу в суде ОАЭ продолжается до сих пор, так как «официального заключения о том, что имеется вина перевозчика — авиакомпании FlyDubai — нет, а есть лишь промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия со стороны МАК».