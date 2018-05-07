В Воронеже из-за стачки рабочих стеклотарного завода едва не перекрыли улицу

Сотрудники предприятия требуют от руководства выплатить долги по зарплатам. Стачка рабочих стеклотарного завода сегодня едва не закончилась перекрытием Ленинского проспекта. В последний момент людей удалось остановить. Около пятисот работников завода собрались в одном из цехов рано утром. Они требовали от руководства погасить долги по зарплате за два месяца. Однако более всего сотрудников возмутил демонтаж оборудования, который по неизвестным причинам начали производить в цехах. С 3 мая производство там остановилось, а рабочих без объяснений причин перестали пропускать через турникеты.

— И молчат — будет работать дальше производство или не будет! Извините, но я скажу, уже воровство началось! Вон, кидают и везут! Кто вывозит производство, на котором мы работали 15 лет!? У нас были грамотные наладчики, грамотные электронщики. Но за три года у нас упало это производство! — рассказывает машинист крана Александра Лаврухина.

Не получив скорого ответа от руководства завода, рабочие решили действовать радикально — стали ломать ящики с оборудованием. Когда управились с последним, и уже намеревались перекрывать дорогу на Ленинском проспекте, в цех пришёл технический директор предприятия. Пообещал выплатить зарплату за март — до 15 мая, за апрель — до конца месяца. Демонтаж оборудования объяснил «мерами безопасности». — Во избежание кражи демонтируется только навесное оборудование. Это оборудование с завода вывезено не будет. То есть, оборудование с первых четырёх машин, которые будут запускаться, будет находиться на заводе, сейчас мы ищем помещение, — говорит технический директор Воронежского стеклотарного завода Роман Панкратов.