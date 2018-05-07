После 9 мая в Воронеже возобновится массовое отключение горячей воды

Куда горожане могут пожаловаться, если коммунальщики нарушат сроки. Сразу после майских праздников в Воронеже начнутся масштабные отключения горячей воды. График опубликовали на сайте администрации. Какие дома первыми отключат на две недели, куда жаловаться, если коммунальщики нарушат сроки, и можно ли вообще не зависеть от теплоснабжающих организаций — выяснила корреспондент «Вести-Воронеж». В котельной такая тишина, что отчётливо слышно даже сверчка, поселившегося где-то посреди труб и задвижек. Оборудование остановлено, датчики на нуле, рабочие — на обходе теплотрасс.

— Включаем насос, холодной водой создаём давление в системе, после создания давления (у нас это 10 атмосфер), люди идут по трассе, открывают люки у всех камер и просматривают на наличие течи, — рассказывает начальник котельной Алексей Дурзин. Первое отключение горячей воды — кратковременное. За три дня специалисты делают опрессовку — испытывают трубы на прочность, чтобы выявить дефекты. Но прятать водонагреватели потребителям рано — терпеть неудобства придётся ещё в течение двух недель, пока специалисты займутся ремонтом котельных и заменой труб. «Воронежтеплосеть» запланировала обновить больше шести километров теплотрасс. Работы выполнят в срок, говорят в компании, даже если предприятие передадут в концессию «Квадре». — Весь ремонтный фонд составляет порядка 127 миллионов. В основном ремонт теплосетевого оборудования, то есть котлы, насосы, дымососы. И основная часть — это ремонт теплотрасс, которые занимают большую часть всего ремонтного фонда, — поясняет главный инженер МКП «Воронежтеплосеть» Дмитрий Хаустов

Сама «Квадра» — основной поставщик тепла в воронежские квартиры — заменит больше 13 километров труб и частично отремонтирует оборудование во всех котельных. Лето — пора для большого ремонта. Помимо обновления городских коммуникаций, в Воронеже займутся капитальным ремонтом дорог и благоустройством дворов. В теплоснабжающих организациях обещают — графики работ согласуют со всеми службами. Чтобы из-за них не пришлось дважды класть асфальт в одном и том же месте. Как это было, например, здесь в прошлом году. В праздники вода будет у всех, а вот с 10 мая, начнутся плановые двухнедельные отключения. Первыми без горячей воды на 14 дней останутся жители нескольких домов на улицах Острогожской и Беговой, проспекту Труда и Политехническому переулку. График уже опубликовали на сайте мэрии. А вот жительнице села Ямное Юлии Мискарянц, как и её соседям, знать об этом не нужно — она сама регулирует горячую воду и отопление. В квартире установлена автономная система водонагревания. — В городе отключили отопление, а мы до сих пор (у нас маленький ребенок) можем включать себе на ночь батареи. В этом большой плюс. И также отключение горячей воды, — отмечает Юлия.