После 9 мая в Воронеже возобновится массовое отключение горячей воды 

Куда горожане могут пожаловаться, если коммунальщики нарушат сроки. Сразу после майских праздников в Воронеже начнутся масштабные отключения горячей воды. График опубликовали на сайте администрации. Какие дома первыми отключат на две недели, куда жаловаться, если коммунальщики нарушат сроки, и можно ли вообще не зависеть от теплоснабжающих организаций — выяснила корреспондент «Вести-Воронеж». В котельной такая тишина, что отчётливо слышно даже сверчка, поселившегося где-то посреди труб и задвижек. Оборудование остановлено, датчики на нуле, рабочие — на обходе теплотрасс.
— Включаем насос, холодной водой создаём давление в системе, после создания давления (у нас это 10 атмосфер), люди идут по трассе, открывают люки у всех камер и просматривают на наличие течи, — рассказывает начальник котельной Алексей Дурзин. Первое отключение горячей воды — кратковременное. За три дня специалисты делают опрессовку — испытывают трубы на прочность, чтобы выявить дефекты. Но прятать водонагреватели потребителям рано — терпеть неудобства придётся ещё в течение двух недель, пока специалисты займутся ремонтом котельных и заменой труб. «Воронежтеплосеть» запланировала обновить больше шести километров теплотрасс. Работы выполнят в срок, говорят в компании, даже если предприятие передадут в концессию «Квадре». — Весь ремонтный фонд составляет порядка 127 миллионов. В основном ремонт теплосетевого оборудования, то есть котлы, насосы, дымососы. И основная часть — это ремонт теплотрасс, которые занимают большую часть всего ремонтного фонда, — поясняет главный инженер МКП «Воронежтеплосеть» Дмитрий Хаустов.
Сама «Квадра» — основной поставщик тепла в воронежские квартиры — заменит больше 13 километров труб и частично отремонтирует оборудование во всех котельных. Лето — пора для большого ремонта. Помимо обновления городских коммуникаций, в Воронеже займутся капитальным ремонтом дорог и благоустройством дворов. В теплоснабжающих организациях обещают — графики работ согласуют со всеми службами. Чтобы из-за них не пришлось дважды класть асфальт в одном и том же месте. Как это было, например, здесь в прошлом году. В праздники вода будет у всех, а вот с 10 мая, начнутся плановые двухнедельные отключения. Первыми без горячей воды на 14 дней останутся жители нескольких домов на улицах Острогожской и Беговой, проспекту Труда и Политехническому переулку. График уже опубликовали на сайте мэрии. А вот жительнице села Ямное Юлии Мискарянц, как и её соседям, знать об этом не нужно — она сама регулирует горячую воду и отопление. В квартире установлена автономная система водонагревания. — В городе отключили отопление, а мы до сих пор (у нас маленький ребенок) можем включать себе на ночь батареи. В этом большой плюс. И также отключение горячей воды, — отмечает Юлия.
— Новых домов с таким оборудованием в Воронеже и пригороде немного. Но есть примеры, говорят специалисты, когда люди, устав от коммунальных проблем, отказываются от услуг теплоэнергетиков и монтируют индувидуальное отопление в старых домах. Для этого должно быть два главных условия — газ в доме и согласие всех жителей. — Тепловые сети сильно изношены, затраты на содержание таких предприятий ложатся на плечи рядовых жителей, которые оплачивают коммунальные услуги, превышающие индивидуальное отопление в несколько раз. Существуют жилые дома, которые успешно перешли на индивидуальную систему отопления, — говорит главный инженер строительной компании Виктор Хрупин. Отключения разбиты на два этапа, потому что единовременно оставлять многоквартирные дома без горячей воды больше, чем на 14 дней, по закону нельзя. Если коммунальщики нарушают сроки, потребители могут жаловаться в жилищную инспекцию и надзорные ведомства. Например, в прокуратуру. Анна Андреещева, Константин КохаровПОЛНЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ В МАЕ