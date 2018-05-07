Уральский Халк потеснил Емельяненко. Возможный, самый спорный рейтинг в спорте

В смешанных единоборствах существует вещь, похожая на рейтинг ФИФА в футболе. Она называется FightMatrix.

На сайте FightMatrix.com вы можете посмотреть, в каком порядке друг за другом располагаются бойцы из различных весовых категорий. Очки каждому начисляются автоматически, не принимая в расчет субъективную оценку. Побеждаешь сильного — получаешь больше очков, побеждаешь слабого — меньше.

Так, например, Гегард Мусаси , победив Александра Шлеменко , получил 356 очков и вошел в тройку сильнейших средневесов планеты. Александр не лишился ничего и остался на 17-м месте. Спустя несколько месяцев его сдвинули на одну позицию. Как вы понимаете, никто не учитывал того, что поединок получился крайне близким.

Аналогичный рейтинг есть и у тяжеловесов. Топ-десять состоит из бойцов UFC и Мэтта Митриона , который год назад нокаутировал Федора Емельяненко . То поражение отбросило россиянина на 33-ю строчку, а к моменту боя против Фрэнка Мира Федор уже располагался на 38-й позиции.

За 48-секундную победу над Фрэнком Миром Емельяненко получил 63 очка и поднялся на 23 место. 6 мая ему пришлось подвинуться на одну позицию ниже, так как 5 мая в тяжелый вес вернулся Иван Штырков

Поединок Штырков — Мондрагон (56 место в FM) завершился вничью и стал для Ивана, пожалуй, худшим за всю его карьеру. Он устал в первом раунде и последующие две пятиминутки провел в неудачных попытках пройти Мондрагону в ноги.

В общем-то, сама ситуация выглядит комично. Боец, ни разу не проводивший поединки за пределами Урала, не сумевший победить соперника, занимающего 56 место, получает очки и опережает таких ребят, как братья Емельяненко, Сергей Харитонов Денис Гольцов и так далее.

К адекватности рейтинга давно есть вопросы, но пока нет другого ориентира, Sport24 рассказывает, на каких позициях располагаются тяжеловесы из России , которых можно увидеть в топ-50.

4. Александр Волков (выступает в UFC, профессиональный рекорд за последние три года — 6 побед, 1 поражение) — 753 очка

Прямо сейчас Волкова можно смело назвать самым успешным российским тяжеловесом. Последняя победа Александра над Фабриуи Вердумом сделала его одним из претендентом на пояс UFC.

12. Виталий Минаков (Fight Nights Global, 7-0) — 276 Все эти семь боев Виталий провел под эгидой российского промоушена, хотя у него все еще есть контракт с Bellator. За океаном Минаков не выступает, так как уже более трех лет пытается (возможно, уже нет) выбить более выгодное соглашение на правах экс-чемпиона организации.

23. Иван Штырков (RCC, 13-0-1) — 180 Так как дерется Штырков исключительно на Урале, он уже успел получить звание «домашнего чемпиона». Средний возраст и достижения соперников Ивана пока подвергается многочисленной критике. Есть информация, что в 2018 году ему предстоит пройти серьезное испытание в клетке.

24. Федор Емельяненко (Bellator, 3-1) — 171 Если еще пару месяцев назад 11 российских тяжеловесов были выше Федора в рейтинге, то сейчас ситуация поменялась. Учитывая, что его следующий соперник Чейл Соннен располагается на 22-м месте, то у Емельяненко есть шанс заработать побольше очков.

25. Сергей Харитонов (Bellator/M-1/RCC, 5-1) — 156 Несмотря на контракт с Bellator, за последние три года четыре из шести боев Сергей провел за пределами американской организации, выступая в М-1 и RCC. 24 мая он вновь выйдет в рэйдж М-1, чтобы встретиться с Антоном Вязигиным, располагающимся на 109 строчке FM.

27. Мухомад Вахаев (ACB, 4-1-1) — 145 Путь к 27-му месту Вахаев начинал со 198-го. В его карьере была серия из трех досрочных поражений кряду. Большой скачок (+34 позиции) у него случился после победы над Денисом Гольцовым и завоеванием пояса ACB.

29. Сергей Павлович (Fight Nights Global, 10-0) — 139 Павлович медленно, но верно подбирается к топовым позициям. Тренировки с Дэниэлем Кормье в зале AKA, очевидно, здорово помогают Сергею.

30. Александр Емельяненко (WFCA/RCC, 4-0) — 136 Перед тем, как отправиться в колонию, Емельяненко располагался на 124-м месте. Первая победа после освобождения подняла его на 46-ю строчку. Форму Александра невозможно критиковать, но пока он бил ребят, которые сильно уступают ему в рейтинге FM.

31. Денис Гольцов (ACB/RCC, 7-1) — 133 На протяжении всей карьеры Гольцов стоял на пороге топ-20, но пока не смог туда ворваться. Скоро он должен начать выступать в американском промоушене PFL.

40. Шамиль Абдурахимов (UFC, 3-1) — 110 Абдурахимов считали не очень зрелищным бойцом до 25 ноября 2017 года. Тогда Шамиль вышел андердогом на бой против Чейза Шермана и за полторы минуты оформил нокаут. Если в FM его ставят на 40-е место, то в UFC его считают 13-м по силе тяжеловесом организации.

41. Салимгерей Расулов (ACB, 4-1) — 110 За поражение от Дениса Гольцова Расулова спустили на 18 строчек вниз, однако, нокаутировав Евгения Ерохина , Салимгерей поднялся на 31 позицию. В 2016 году он подрался два раза (1–1) в ACB, а Абдурахимов три раза (2–1) в UFC. По версии FM, их силы равны.

44. Зелимхан Умиев (WFCA, 6-1) — 44 После поражения в феврале 2016 от Расулова Умиев побеждает исключительно досрочно, но не очень высокие рейтинги его соперников пока тормозят его в пределах ТОП-45.

Победив в мае 2015-го Олега Гапченко, Сосновский не дрался три года и готовился выступить в UFC. Ему несколько раз назначали соперников, но дебютировать в сильнейшей лиге мира Дмитрию удалось лишь полтора месяца назад. Победа над в то время 51-м номером рейтинга Марком Годбиром позволила россиянину сходу попасть в ТОП-50.