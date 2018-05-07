Советское платье Adidas взбесило МИД Литвы. Компанию обвинили в «имперской ностальгии»

Министерство иностранных дел Литвы чрезвычайно возмутилось платьем из новой коллекции немецкого промышленного концерна Adidas. На одежде помещено англоязычное название СССР — USSR. Представители ведомства заявили, что не ожидали такого от Adidas и предложили посмотреть правильное кино о спортивных событиях тех времен. На сообщение откликнулся российский МИД

Возмутительное платье

Поводом для раздора стала красно-белая спортивная туника.

«Все еще есть те, кто болен «имперской ностальгией». Удивлены, что среди них есть известный [концерн] Аdidas».

Чуть позже пресс-служба внешнеполитического ведомства выложила ссылку на трейлер фильма «Другая команда мечты». Лента повествует о стремлении Литвы к независимости, переданную через историю легендарных баскетболистов. События фильма разворачиваются во время Олимпиады 1992 года в Барселоне, где мужская команда взяла бронзу. При этом картина освещает не только спортивные, но и исторические события того периода и пестрит словами о десятилетиях советского гнета и оккупации.

«Представьте, что вам приходится конкурировать за другую страну, зная, что с 1940 года она оккупировала и терроризировала вашу землю. «Другая команда мечты» — настоятельно рекомендованный документальный фильм».

#stopadidas

Возмущение чиновников разделили литовские и украинские пользователи Facebook. Они заполонили страницу немецкого концерна комментариями с хештегом #Stopadidas.

«Серьезно? Советский свитер? Продвигающий режим, который терроризировал и убивал миллионы невинных людей. Вот вам идея для следующих свершений: почему бы не сделать коллекцию со свастикой Третьего рейха?»

«Худшая поддержка терроризма в истории. Когда ждать футболки с логотипом химической атаки Асада?»

«Ребят, вы выглядите жалко, поддерживая режим коммунизма. Вы плюете в лица жертвам режима СССР. Серьезно? Ну молодцы. Вы опустили свою репутацию ниже некуда».

«Это что такое? Советские ретро-футболки? Сколько еще свастика и Ку-Клукс-Клан будут напоминать о себе? Серьезно? Вы вообще хоть немного знаете историю?»

#goadidas

Но во флешмоб быстро вмешались русскоговорящие комментаторы. Они напротив, не нашли в надписи ничего страшного.

«Хехе, какая эпичная бомбежка в странах Балтики и на Украине ! Самое забавное в этих возгласах то, что эти люди думают, что они поддерживают свободу слова. Adidas, не беспокойтесь, «СССР» не значит Третий рейх или свастика, поэтому все нормально!»