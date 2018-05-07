«Навальнята» разочарованы отсутствием «полицейских зверств»

Московские либералы изо всех сил стараются представить субботний митинг «навальнят» как избиение злыми полицейскими беззащитных подростков. Но это, мягко говоря, лукавство. И «онижедети», в большинстве своем, были отнюдь не беззащитны, и полиция действовала куда корректнее, например, парижских коллег.

Представители либерального лагеря стараются подогреть остывающий интерес к субботнему несанкционированному выступлению сторонников Навального, и к беспорядкам, его сопровождавшим. Илья Яшин , который не так давно переквалифицировался из вечных «молодых и многообещающих» в муниципальные депутаты, нагонял страх. Он утверждал: против «подростков с плакатами» задействовали «бойцов-снайперов из Росгвардии». Знакомая картина — загадочные снайперы против «онижедетей».

«Полиция, ОМОН и казаки (нововведение) особенно жестоко разгоняли демонстрантов. Зачем? Людей было гораздо меньше, чем на митинге за свободу Telegram, зачем же такая специальная жестокость?», — била в набат в Твиттере недавний «кандидат против всех» Ксения Собчак

Однако (судя по тому, что передавал корреспондент газеты ВЗГЛЯД с места событий), обстановка не напоминала ни киевский Майдан, ни свежие первомайские погромы в Париже. С одной стороны баррикад не бесновались натренированные хулиганы из какого-нибудь «блока» или «сектора». С другой стороны — не было «полицейских зверств». Да и до самих баррикад, как нетрудно заметить, не дошло.

Впрочем, назвать картинку благостной — тоже значило бы погрешить против истины.

Среди тех, кто внял призыву блогера Навального выйти на Тверскую улицу, действительно преобладали «онижедети». Причем не только старшеклассники, но и политические активисты лет десяти-двенадцати. Многие участники «акции „Долой царя!“ вообще не поняли, куда пришли. Они запускали самолетики с надписями „Свободу Telegram“, видимо оставшиеся от прошлого протеста, организованного по инициативе бизнесмена Павла Дурова . Наш спецкор сообщал: Владимир Жириновский , который ненадолго появился на субботней Тверской, быстро ретировался. Лидер ЛДПР явно не увидел здесь свой электорат. На молодежном фоне в толпе иногда мелькали городские сумасшедшие и не вполне трезвые личности.

Но если бы несанкционированные „гуляния“ в итоге оказались безобидной тусовкой „площадки молодняка“ и примкнувших к ним профессиональных завсегдатаев демократических митингов — то говорить вообще было бы не о чем.

Да, вместо 15 тысяч человек Навальный смог вывести на несанкцированное шествие на Тверской не более полутора тысяч. Это не только данные полиции, но и оценка корреспондентов зарубежных СМИ. Да, на фоне митингов против реновации, и в сравнении с „протестами имени Дурова“ акция Навального выглядела блекло. Но, повторим, было бы не о чем говорить, если бы устроитель не решил создать из ничего медийную картинку „произвола властей“. Эксцессы имели место, и именно со стороны „гуляющих“.

Несколько молодых людей (видимо, в целях политического протеста) залезли на крышу „ГАЗели“ с криками „Один за всех и все за одного!“. Если это не было попыткой спровоцировать полицейских — то что это было?

С той же целью, и в это же время, во время шествия в Петербурге молодой человек „присел“ на капот машины ДПС , а другой „протестующий“ начал расшвыривать пластиковые ограждения, у которых стояла полицейская цепь.

»Обычный школьник. Драку, конечно, не провоцировал. Случайно пришел в бутсах с шипами. Ну не с клюшкой же», — не без иронии заметил политолог Армен Гаспарян , наблюдавший за происходившим в субботу. «В некоторых СМИ почему-то с некоторой гордостью описывалось, как митингующие выхватывают дубинки у сотрудников полиции и убегают», — заметил адвокат Алексей Мельников

Но и эти шалости были не единственными. Как сообщал корреспондент газеты ВЗГЛЯД, был момент, когда в полицию полетели пластиковые бутылки и даже крупные камни, но правоохранители все-таки аккуратно вытеснили демонстрантов с проезжей части.

Ксения Собчак жалуется на «специальную жестокость» московских правоохранителей. Такой «специальный подход» можно было бы усмотреть в действиях европейских — французских полицейских, которые 1 мая разгоняли анархистов из «черного блока». Но в данном случае наши либералы предпочли не заметить европейский опыт. А что же в Москве

Задержания были выборочными, в отделение отправляли тех, кто пытался устраивать стычки. Задержанных несовершеннолетних «революционеров» отпустили, передав родителям. Главного бузотера Навального доставили в отдел полиции, но потом отпустили (так же, как и основную массу задержанных). Две царапины, полученные блогером, явно нельзя считать проявлением «жестокости властей». Как иронически заметила в Facebook публицист Елена Чаусова, «Товарищи, наша скорбь тотальна! Зверски ранен в руку товарищ Навальный!… А его ровесники в сорок пятом, между прочем, Берлин брали».

Итак, провокации были, но действия они не возымели, вместо насилия случился фарс. В провинции «навальнисты» и вовсе потерпели фиаско. Об этом говорит, например, ставший общим достоянием скрин из внутреннего чата активистов штаба в Тюмени . Заметно снизилось число охваченных городов, и числа участников. Это видно и по Сибири, и по Дальнему Востоку.

Но при этом не следует забывать, что «Навальный хотел крови, принесения в жертву части своих сторонников и обвинения сил правопорядка в жестокости и насилии», — полагает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов . Эксперты считают: блогеру не дают покоя два примера для подражания. Первый — митинг на Болотной площади 6 мая 2012 года, закончившийся потасовками с полицией и «болотным делом». Второй пример, куда более актуальный — акции в поддержку Telegram. Плюс грех было не использовать такой повод, как инаугурация президента.

«Кажется мне, что будущие протесты не ограничатся камнями и землей из клумб, — полагает политолог Вячеслав Смирнов. — И полетят в окна магазинов «коктейли Молотова», выпущенные твердой, но еще не опытной юношеской рукой. Чем навальнисты хуже парижан?».