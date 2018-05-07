Гуттаперчивые российские законы о борьбе с экстремизмом — число осужденных растет

За шесть лет в России в четыре раза возросло число людей, осужденных по статьям за экстремизм. Однако по этим статьям привлекают за все что угодно, начиная c разжигания межнациональной розни и вплоть до перепоста нежелательной фотографии в интернете. Власти допускают, что возможны ошибки, но убеждены, что перед судом предстают в основном настоящие «враги народа».

Год назад Руслану Соколову (так в тексте, на самом деле речь идет о Руслане Соколовском — прим. ред.) вынесли приговор: три с половиной года условно. За что? Он играл в игру «Покемон Гоу» (Pokemon GO) в православном храме в Екатеринбурге и тем самым, по мнению судей, разжигал ненависть и оскорблял чувства верующих.

Молодой российский блогер сначала обрадовался, что ему не грозят годы за решеткой. Однако приговор суда имел для него весьма серьезные последствия: власти внесли его в списки экстремистов и террористов, а все его счета были заблокированы. С помощью таких мер российские органы стремятся помешать людям, осужденным по экстремистским статьям, финансировать терроризм.

Борьба с экстремизмом ведется на всех фронтах. Его признаки сотрудники Министерства культуры усмотрели в кинокомедии «Смерть Сталина», которой в начале текущего года отказали в прокате. В середине марта полицейские из центра по противодействию экстремизму конфисковали тираж оппозиционной брошюры об ошибках, совершенных Владимиром Путиным на посту президента.

Националисты, исламисты и активисты

Шесть экстремистских статей в России распространяются, например, на разжигание расовой и религиозной ненависти, финансирование и организацию запрещенных экстремистских движений, а также под публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Российской Федерации.

Число мнимых и подлинных преступников, которые были осуждены по этим статьям, в последние годы резко возросло. Если в 2011 году суды сочли виновными 149 экстремистов, то в 2017 году — уже 604. Больше всего людей было осуждено по статье 282 о «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По мнению экспертов, у подобного скачка нет никаких объективных причин. «Непонятно, что же такого у нас происходит, что должно быть так много приговоров», — заявил газете «Коммерсант» Александр Верховский , директор информационно-аналитического центра «Сова». По словам Верховского, часто обвиняемыми являются местные активисты, которые привлекают внимание властей своими публичными высказываниями.

По статистике Центра экономических и политических реформ более половины осужденных — это молодежь до 25 лет. Среди них есть националисты, исламисты и проукраинские активисты. Аналитики отмечают, что современные российские законы позволяют очень широко трактовать понятие экстремизма. Из-за этого по данным статьям можно осудить и тех, кто публично выражает несогласие с правящим режимом.

Россия большая — ошибки случаются

Владимир Макаров из главного управления по противодействию экстремизму МВД России заверяет, что «здоровая критика» никогда не будет в России доводом для преследования. «Мы собираемся привлекать только тех, кто реально вредит, кто раскачивает ситуацию в стране. Конечно, есть ошибочные судебные решения — страна у нас огромная. Бывает, что оперативники ошибаются. Но поверьте, эти ошибки — небольшая доля», — заявил в конце прошлого года Макаров.

В последнее время борьба с экстремизмом все больше сосредотачивается в интернете. К сегодняшнему дню в списке «экстремистских материалов» Министерства юстиции значится 4423 пунктов, в том числе, например, портрет Владимира Путина, где он накрашен, как гомосексуальный клоун. Если вы опубликуете его в сети, перепостите или поставите «лайк» под картинкой с одним из этих мотивов, то у вас могут возникнуть проблемы.