Теперь Путин наказывает и детей тоже 

Несовершеннолетних протестующих грубо задерживают в России, за решетку можно угодить даже за размахивание флагом Евросоюза.
Недавние фотографии детей, которых тащат полицейские, быстро распространились в соцсетях. Пользователи потрясены увиденным.
В акции, организованной главой оппозиции Алексеем Навальным, участвовало очень много подростков, которые хотели выступить против нового президентского срока Владимира Путина. Молодежь кричала: «Он нам не царь!»
Инаугурация Путина состоялась 7 мая, и он сможет принять парад на Красной площади уже с новыми полномочиями.
Один из задержанных 5 мая — 12-летний Егор Прянишников, который попал в лапы полиции в Саратове. На демонстрации он возмущался по поводу награды, которую получил местный губернатор за проект «Безопасные и качественные дороги». На самом деле областные дороги находятся в плачевном состоянии.
Мальчика отвезли в отделение полиции, и примерно через час за ним приехал отец. На мужчину был составлен протокол, согласно которому он нарушил свои обязанности по воспитанию несовершеннолетнего сына.
Помощник Навального Оксана Баулина, в свою очередь, опубликовала в Твиттере фотографии, где запечатлены несовершеннолетние демонстранты, которых грубо заталкивают в полицейские автомобили. Кроме этого, появились видеоролики, свидетельствующие о том, что задержание несовершеннолетних не было совершено по ошибке: полицейские целенаправленно выискивали в толпе подростков.
Очевидно, что при помощи задержания детей хотели создать новый пугающий образ для молодежи и их родителей. Даже несовершеннолетний возраст не гарантирует россиянам защиту от наказаний со стороны государственного аппарата Путина, поскольку штраф можно наложить на родителей ребенка.
В общей сложности 5 мая задержали больше 1,6 тысяч человек в 23 разных городах России.
О том, что российские власти принимают все более строгие меры, говорят и вынесенные судебные решения в отношении участников майских манифестаций. Например, Максим Разметов был арестован в Санкт-Петербурге на 27 суток из-за того, что размахивал звездным флагом Евросоюза. По словам чиновников, флаг ЕС не входил в одобренный реквизит для проведения маршей.
Вадим Чарушев, в свою очередь, получил штраф в размере 11 тысяч рублей за то, что нес флаг Великобритании. За использование «иностранной символики» в Санкт-Петербурге было задержано в общей сложности десять участников первомайских протестов, и все они получили разные наказания.
Народу России дали четко понять: за любое действие, которое Кремль воспринимает как угрозу в свой адрес, могут арестовать кого угодно. Четвертый президентский срок Путина начинается с дурных предзнаменований.