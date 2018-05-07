Теперь Путин наказывает и детей тоже

Несовершеннолетних протестующих грубо задерживают в России , за решетку можно угодить даже за размахивание флагом Евросоюза

Недавние фотографии детей, которых тащат полицейские, быстро распространились в соцсетях. Пользователи потрясены увиденным.

В акции, организованной главой оппозиции Алексеем Навальным , участвовало очень много подростков, которые хотели выступить против нового президентского срока Владимира Путина . Молодежь кричала: «Он нам не царь!»

Инаугурация Путина состоялась 7 мая, и он сможет принять парад на Красной площади уже с новыми полномочиями.

Один из задержанных 5 мая — 12-летний Егор Прянишников, который попал в лапы полиции в Саратове . На демонстрации он возмущался по поводу награды, которую получил местный губернатор за проект «Безопасные и качественные дороги». На самом деле областные дороги находятся в плачевном состоянии.

Мальчика отвезли в отделение полиции, и примерно через час за ним приехал отец. На мужчину был составлен протокол, согласно которому он нарушил свои обязанности по воспитанию несовершеннолетнего сына.

Помощник Навального Оксана Баулина, в свою очередь, опубликовала в Твиттере фотографии, где запечатлены несовершеннолетние демонстранты, которых грубо заталкивают в полицейские автомобили. Кроме этого, появились видеоролики, свидетельствующие о том, что задержание несовершеннолетних не было совершено по ошибке: полицейские целенаправленно выискивали в толпе подростков.

Очевидно, что при помощи задержания детей хотели создать новый пугающий образ для молодежи и их родителей. Даже несовершеннолетний возраст не гарантирует россиянам защиту от наказаний со стороны государственного аппарата Путина, поскольку штраф можно наложить на родителей ребенка.

В общей сложности 5 мая задержали больше 1,6 тысяч человек в 23 разных городах России.

О том, что российские власти принимают все более строгие меры, говорят и вынесенные судебные решения в отношении участников майских манифестаций. Например, Максим Разметов был арестован в Санкт-Петербурге на 27 суток из-за того, что размахивал звездным флагом Евросоюза. По словам чиновников, флаг ЕС не входил в одобренный реквизит для проведения маршей.

Вадим Чарушев, в свою очередь, получил штраф в размере 11 тысяч рублей за то, что нес флаг Великобритании . За использование «иностранной символики» в Санкт-Петербурге было задержано в общей сложности десять участников первомайских протестов, и все они получили разные наказания.

Народу России дали четко понять: за любое действие, которое Кремль воспринимает как угрозу в свой адрес, могут арестовать кого угодно. Четвертый президентский срок Путина начинается с дурных предзнаменований.