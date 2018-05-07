Новый состав правительства не удивил экспертов

Кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев в ходе консультаций с думскими фракциями озвучил предполагаемый им состав будущего правительства.

Согласно кадровым предложениям Медведева, первым зампредседателя правительства станет Антон Силуанов . «Он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов », — уточнил Медвевев.

Историк и политолог Валерий Соловей в беседе с «Ридусом» отметил, что все эти кадровые предложения Медведева не стали для него неожиданностью. «Кроме того, что Мутко остается в составе правительства — причем на позиции вице-премьера, — уточнил эксперт. — Все остальное так или иначе фигурировало в многочисленных утечках, которыми были наполнены социальные сети и телеграм-каналы».

По словам Валерия Соловья, с последним дела обстоят довольно просто: отставка Рогозина связана с чередой провалов.

Во-первых, со строительством космодрома «Восточный»: в свое время Дмитрий Олегович очень опрометчиво взял на себя обещание — кстати, за язык его никто не тянул — что он справится со строительством в намеченные сроки. Во-вторых, ему тоже вменяют в вину фактический провал с запусками спутников на орбиту. Может, он не столько виноват, сколько Роскосмос , тем не менее, его сочли виновным, отметил эксперт.

По мнению Соловья, на выбывание Рогозина из состава правительства повлияла и история, связанная с репутационным скандалом — речь о публикации Transparency International о его квартире стоимостью в полмиллиарда рублей. «Путин такие истории очень не любит, — продолжает эксперт. — Иногда прощает — Мутко он и не такое, видимо, простил — иногда нет. Он и Шувалову припомнил историю с корги и „царь-квартирой“, и Рогозину».

Накануне оглашения кадровых предложений Медведева особенности состава нового правительства прокомментировал и директор Института политических исследований Сергей Марков . По его словам, новое правительство будет «таким же политически — но другим персонально».

Правительство подбирается под политические задачи. А они в основном остались прежние. Путин в своей речи перед членами прошлого правительства четко сказал, что все в основном было сделано правильно. А тогда зачем его менять? Останутся технократы, политически нейтральные менеджеры. А за экономику также будут отвечать экономические прозападные либералы по персональным взглядам, но при том и государственники по должности. А персонально одни технократы будут заменены другими, отметил Марков.