9 мая к Парку Победы будут поданы дополнительные автобусы

В День Победы 9 мая изменений в движении общественного транспорта в Зеленограде не планируется. Вместе с тем, к началу салюта к остановке «Парк Победы» будут поданы дополнительные автобусы. Об этом сообщили в филиале «Зеленоградский автокомбинат» ГУП «Мосгортранс».

— В связи с проведением праздничного фейерверка в Парке Победы в 22.00 будут поданы к остановочному пункту «Парк Победы» 18 дополнительных автобусов на следующие маршруты: №19 — 8 единиц, №32 — 6 единиц, №11 — 2 единицы, №2 — 2 единицы, — рассказали в автокомбинате.

Также транспортная компания попросила окружную полицию содействия в обеспечении беспрепятственного подъезда к остановочным пунктам со стороны 4 микрорайона 9 мая в период с 21.55 до 23.00 на время проведения фейерверка и массового развоза жителей. Автовладельцев просят не парковаться вблизи остановок.