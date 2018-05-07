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9 мая к Парку Победы будут поданы дополнительные автобусы
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9 мая к Парку Победы будут поданы дополнительные автобусы 

Префектура Зеленоградского административного округа 15 часов назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В День Победы 9 мая изменений в движении общественного транспорта в Зеленограде не планируется. Вместе с тем, к началу салюта к остановке «Парк Победы» будут поданы дополнительные автобусы. Об этом сообщили в филиале «Зеленоградский автокомбинат» ГУП «Мосгортранс».
— В связи с проведением праздничного фейерверка в Парке Победы в 22.00 будут поданы к остановочному пункту «Парк Победы» 18 дополнительных автобусов на следующие маршруты: №19 — 8 единиц, №32 — 6 единиц, №11 — 2 единицы, №2 — 2 единицы, — рассказали в автокомбинате.
Также транспортная компания попросила окружную полицию содействия в обеспечении беспрепятственного подъезда к остановочным пунктам со стороны 4 микрорайона 9 мая в период с 21.55 до 23.00 на время проведения фейерверка и массового развоза жителей. Автовладельцев просят не парковаться вблизи остановок.
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