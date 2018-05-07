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Загруженность столичных дорог оценивается в три балла
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Загруженность столичных дорог оценивается в три балла 

Агентство «Москва» 1 час назад
Загруженность дорог в Москве оценивается в три балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, на на внешней стороне МКАД образовались незначительные заторы на севере (в районах Западное Дегунино и Дмитровский), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), на юге (от района Чертаново Южное до района Бирюлево Восточное); с внутренней стороны — на северо-западе (в районе Строгино).
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на юго-востоке (в районах Южнопортовый и Даниловский), на севере — от Савеловского до Рижского вокзала, а также вблизи Московского международного делового центра «Москва-Сити».
В центре столицы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой, Котельнической и Серебрянической набережных, на ул. Варварка, Большая Лубянка, Петровка, на Новой площади, в Варсонофьевском и Большом Златоустьинском пер., а также в Сретенском тупике.
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