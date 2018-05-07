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Тихвинские «звездочки» сияли на столичной сцене
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Тихвинские «звездочки» сияли на столичной сцене 

Ivyborg.ru 1 час назад
2 мая в Москве состоялся XI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звезды столицы». В мероприятии принимали участие и юные тихвинские исполнительницы.
Традиционное творческое состязание проходит в рамках международного культурно-образовательного проекта «Я могу!» — цикла международных фестивалей-конкурсов детских и юношеских достижений, направленных на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых разных областях.
Юбилейный 10-ый фестиваль в Москве собрал под свое крыло около 700 конкурсантов из 36 городов России. Выступающим было обеспечено строгое профессиональное судейство, честная конкурентная борьба, полезные мастер-классы, а также невероятно интересный досуг в самом сердце нашей страны!
В мероприятии принимали участие и юные тихвинские исполнительницы — образцовая студия эстрадного мастерства «Звезда удачи» районного Дома культуры, которой руководит Наталья Ворошик. По итогам конкурса коллектив стал лауреатом II степени в номинации «Вокал. Народная песня» (13-15 лет) и лауреатом III степени в номинации «Вокал. Эстрадная песня» (7-9 лет). В этой номинации также отличились и солистки студии. Так, звания лауреатов II степени удостоены Диана Захожая и Анастасия Разина. Алина Подкопаева стала лауреатом III степени, а Алена Савинаполучила диплом I степени.
Подробный фото отчет с конкурса можно посмотреть по ссылке.
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