Исаев прокомментировал новые «майские указы» Путина

В понедельник вышел указ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем президент поручил обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик, обеспечить рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%, увеличить объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.

"Задачи, которые поставлены в указах президента… потребуют очень серьезной, напряженной работы, в том числе перегруппировки бюджетных средств для того, чтобы обеспечить поддержку решения очень существенных социальных задач. Речь идет и о серьезном увеличении поддержки здравоохранения и образования, о создании условий для здорового образа жизни, об обеспечении роста пенсий на уровень выше инфляции, о сокращении бедности вдвое за этот период. Это все потребует серьезных ресурсов со стороны государства, точно так же как и на поддержку перспективных, прорывных отраслей экономики, которые в дальнейшем должны как локомотив потащить за собой все остальные отрасли и предприятия", — сказал Исаев РИА Новости.

Он подчеркнул, что задачи, которые изложил президент в указе, предельно конкретизированы, а перед правительством поставлены целевые показатели, которых необходимо будет достигать.

Исаев также отметил, что указ полностью опирается на послание президента Федеральному собранию от 1 марта. Он подчеркнул, что это послание стало той программой президента, за которую проголосовало более 56 миллионов избирателей на выборах 18 марта.

"Это теперь программа не только президента и нового правительства, но и всех уровней государственной власти, всех конструктивных сил, которые уважают выбор народа России. В данном случае перед правительством послание конкретизировано, перед правительством ставятся конкретные задачи, правительству поставлена задача до 1 октября сформировать план социально-экономического развития до 2024 года. Указаны конкретные показатели, которых в соответствии с этим планом мы должны достичь", — добавил политик.