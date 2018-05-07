Супермен и верблюды: Как прошла израильская часть «Джиро д’Италия»

Однако велоспорт прекрасен не только спортивными результатами.

К примеру, Израилю не просто так доверили старт «Джиро». В 2003 году израильский Национальный институт памяти жертв Катастрофы (Холокоста) и героизма мемориала «Яд ва-Шем посмертно присвоил известному итальянскому велогонщику до Второй мировой войны Джино Бартали почётное звание „Праведник народов мира“, которое присваивается не-еврееям.

Global Look Press/Scherl

Джино Бартали

Именно первый этап нынешней „Джиро“ был посвящен Бартали, трёхкратному победителю итальянского Гранд-тура, двукратному победителю „Тур де Франс“. Он в годы второй мировой войны уже будучи известным спортсменом спас сотни приговорённых к смерти итальянских евреев. Метод спасения был следующим: он притворялся, что едет на тренировку, доезжал до тайного убежища, где прятались еврейские семьи, собирал их фотографии и возвращался к бухгалтеру из Пизы Джорджо Ниссиму, организатору спасения. Бенито Муссолини был поклонником таланта Бартали, поэтому итальянский гонщик получал свободу передвижений по стране и у фашисткой полиции с военными даже и в мыслях не было останавливать гонщика для проверок. Было подсчитано, что с сентября 1943 по июнь 1944 им было спасено около 800 человек.

И в день старта „Джиро“ Джино Бартали было присвоено звание почётного гражданина Израиля.

Но велоспорт это не только история, результаты и гонки, а еще и болельщики.

Болеют не хуже

Испании, Популярность велоспорта среди болельщиков Италии Франции уже давно никого не удивляет. И тем любопытнее было понаблюдать как поддерживают гонщиков в Израиле. Три этапа показали — болеют не хуже и антуражно.

Старт „Джиро“, где бы он не проходил, всегда вызывает ажиотаж. Так было и на первом этапе в Иерусалиме.

Но самое большое счастье — это поддержать гонщиков по ходу трассы. Как вам, к примеру, вот эти „розовые братья“. Тут же вспоминается: „Ехали медведи, на велосипеде. А за ним кот, задом наперед“.

А вот „спортсмены“ забывшие или оставившие своё транспортное средство — велосипед.

Супермен, кстати, присутствуют на любой велогонке. На то он и Супермен.

Вы думаете „кораблям пустыни“ не интересно? Ошибаетесь.

Первый блин в Израиле, вышел даже совсем ни комом.

4-й этап велогонки во вторник начнется уже на итальянских дорогах. Гонщики преодолеют 198 км от Катании до Кальтаджироне, где ожидаются не менее колоритные болельщики, чем в Израиле.