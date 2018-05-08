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«Соседи подумают — арестовывать пришли!»: начальник екатеринбургской полиции поздравил ветеранов
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«Соседи подумают — арестовывать пришли!»: начальник екатеринбургской полиции поздравил ветеранов 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
8 мая начальник городского УМВД Сергей Кулагин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны — пенсионеров органов внутренних дел. Он посетил ветеранов, пожелал здоровья, долголетия и поблагодарил за их трудовые и боевые подвиги. От лица Общественного совета УМВД героев войны также поздравил руководитель исполнительного комитета «Союза руководителей служб безопасности Урала» Константин Сергеев, который вручил ветеранам подарки к празднику.
Ветераны были искренне рады гостям. «На слова благодарности отвечали с присущей по-настоящему заслуженным людям скромностью. Несмотря на преклонный возраст, все ветераны выглядели бодрыми, шутили и много рассказывали о своей жизни. Ведь им есть о чём вспомнить», — отметили в УМВД Екатеринбурга.
К примеру, Мария Сергеевна Панова, служившая на Втором Белорусском фронте радистом, после окончания войны поступила на службу в органы внутренних дел. Она работала в прокуратуре, а затем более 12 лет — в милиции.
Ещё одна женщина-фронтовик Астра Фёдоровна Кузнецова после войны проработала в органах внутренних дел более 30 лет. Будучи руководителем милицейского кадрового подразделения, она приняла на службу многих сотрудников, которые впоследствии стали настоящими профессионалами и заняли руководящие посты в органах внутренних дел Свердловска — Екатеринбурга.
Участник битвы под Москвой ветеран МВД Вячеслав Петрович Зотов искренне поблагодарил гостей за поздравление и вспомнил не только военные годы, но и своих коллег по службе в милиции. Несмотря на годы, ветеран не утратил чувство юмора. Увидев на пороге людей в полицейской форме, он с улыбкой посетовал: «Вы мне всех соседей перепугаете — подумают, что Петровича арестовывать пришли!»
К сожалению, время не щадит никого, и с каждым годом ветеранов становится всё меньше. Однако все, кого посетили екатеринбургские полицейские в этот предпраздничный день, твёрдо пообещали «держаться» и дожить, по крайней мере, до ста лет.
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