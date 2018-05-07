Пастора из США обвинили в Турции в попытке создать христианское государство

АНКАРА , 7 мая — РИА Новости . Суд в Турции над американским пастором Эндрю Брансоном заслушал на очередном заседании секретного свидетеля, который обвинил священника в попытке создать христианское государство, сообщает агентство Anadolu.

По информации агентства, выступивший на суде в режиме видеоконференции свидетель под псевдонимом «Серхат» дал показания о том, что пастор проповедовал среди прихожан идею создания христианского движения среди курдов и государства на его основе. Брансон опроверг эти обвинения, заявив, что «не позволял политике входить в церковь».

Ранее прокуратура потребовала для Брансона пожизненного заключения в связи с тем, что пастор, по ее версии, контактировал с имамом организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллах Гюлена (FETO) Бекиром Базом и получал деньги из-за рубежа, на которые вел подрывную деятельность.

Сам Брансон, живущий в Турции около 25 лет, эти обвинения отрицает. Он заявил в суде, что «любит Турцию и молится за нее».

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США , где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.

Среди задержанных оказался евангелический пастор Брансон, который удерживается властями Турции с октября 2016 года. В мае 2017 года президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона, а в сентябре Эрдоган предложил США выдать Гюлена в обмен на Брансона.