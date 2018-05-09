Эксперт оценил заявление Франции о готовности ЕС оспорить санкции США против Ирана

«Страны ЕС и коллективно, и индивидуально не поддерживают решение США по выходу из иранской ядерной сделки. США могут отказаться от выполнения условий соглашения, и новых санкций в отношении Ирана не вводить, но и не ослаблять режим. Тогда это решение будет иметь, в том числе и для европейцев, символическое, политическое значение», — сказал он.

По словам эксперта, может быть и второй вариант — путь усиления санкций.

«Многие европейцы связаны с Ираном, поэтому будут ли США объявлять санкции как экстерриториальные, то есть имеющие силу в отношении других компаний, в том числе европейских — большой вопрос. Европейские страны хотят предотвратить такое развитие событий. Они имеют большие виды на Иран, с точки зрения закупок там газа и нефти, рассматривают его как один из возможных источников пополнения энергоресурсов. США могут нанести удар по экономическим интересам ЕС, и потом, например, предлагать свой сжиженный газ. Просматриваются экономические черты в этом решении», — отметил Рогулёв.

По его мнению, «европейцы попробуют сопротивляться, но долго у них не получится».

«Потому что, когда американцы поставят перед выбором европейские компании и страны: американский или иранский рынок, то, конечно, европейские компании будут задумываться о том, стоит ли вступать в конфликт, чтобы утратить возможности на американском рынке. США этим пользуются, у них есть рычаг давления», — пояснил Рогулёв.

Эксперт добавил, что возможные санкции в отношении Ирана только обострят противоречия между ЕС и США по вопросам торговли и пошлин на сталь и алюминий.

Ранее в правительстве Франции заявили, что Европейский союз готов оспорить во Всемирной торговой организации санкции против Ирана, если они заденут европейские интересы.