ВИЛС нацелен на партнерство с Роскосмосом

Делегация Всероссийского института легких сплавов Госкорпорации Ростех во главе с генеральным директором Александром Опариным провела встречу с руководителем подмосковной компании «Композит» (входит в Роскосмос Александром Бересневым . Предприятия заинтересованы в развитии металлургии гранул, а также в освоении малотоннажного производства — направлений, принадлежащих к числу наиболее востребованных в российской промышленности.

В ходе встречи Александр Береснев рассказал представителям ВИЛС, что сейчас около 60% всех заказов «Композита» обеспечивает Роскосмос. На предприятии действует около 30-40 производственных линий, при этом делается ставка на востребованное в России малотоннажное производство, включая микропроизводство, в частности выпуск хромистых сплавов.

«Что касается металлургии гранул, у нас идет процесс осмысления технологий и направлений дальнейшего движения. Проводим анализ сильных и слабых мест, чтобы оптимизировать производство, в том числе за счет внедрения новых производственных установок», — отметил гендиректор «Композита».

Александр Опарин рассказал о текущей ситуации в ВИЛС, включая структурные изменения и переход под операционный контроль Ростеха. Он подчеркнул заинтересованность в партнерстве, особенно в рамках созданного на базе ВИЛС Инжинирингового центра аддитивных технологий.

«Развитие методов 3D-производства стратегически значимо для страны, и динамика ее развития во многом зависит от сотрудничества ведущих научно-производственных предприятий. Наш центр выявляет потребности в аддитивных технологиях у предприятий Ростеха и других заинтересованных организаций, после чего занимается их интеграцией, обучением персонала, контролем качества и технической поддержкой», — прокомментировал Александр Опарин. По его словам, ВИЛС заинтересован в кооперации со специалистами «Композита» и ключевое внимание уделяет внедрению 3D-технологий в гранульной металлургии.