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США, Швеция и Финляндия намерены углублять военное сотрудничество
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США, Швеция и Финляндия намерены углублять военное сотрудничество 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СТОКГОЛЬМ, 9 мая — РИА Новости, Людмила Божко. Трехсторонний протокол о намерениях расширять военное сотрудничество подписали во вторник главы минобороны США, Швеции и Финляндии, говорится в сообщении военного ведомства Швеции.
"Глава минобороны Швеции Петер Хультквист встретился 8 мая с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и финским министром обороны Юсси Ниинистё в Вашингтоне для подписания трехстороннего заявления о намерениях об углублении сотрудничества", — информирует минобороны Швеции.
В качестве примеров такого сотрудничества названы расширение диалога и проведение военных учений.
Как замечает шведская газета Dagens nyheter, подписанное заявление не носит обязательного юридического характера и изложено на двух страницах. Поясняется, что среди новых областей сотрудничества определена сфера координации и стратегической коммуникации.
"Была очень конструктивная встреча, где мы обсудили вопросы учений, стабильности в регионе. Трехстороннее заявление является платформой для будущего сотрудничества и будет оказывать долгосрочное стабилизирующее воздействие на ситуацию безопасности", — сказал газете Хультквист, комментируя подписанный протокол.
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