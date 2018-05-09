США, Швеция и Финляндия намерены углублять военное сотрудничество

"Глава минобороны Швеции Петер Хультквист встретился 8 мая с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и финским министром обороны Юсси Ниинистё в Вашингтоне для подписания трехстороннего заявления о намерениях об углублении сотрудничества", — информирует минобороны Швеции.

В качестве примеров такого сотрудничества названы расширение диалога и проведение военных учений.

Как замечает шведская газета Dagens nyheter, подписанное заявление не носит обязательного юридического характера и изложено на двух страницах. Поясняется, что среди новых областей сотрудничества определена сфера координации и стратегической коммуникации.

"Была очень конструктивная встреча, где мы обсудили вопросы учений, стабильности в регионе. Трехстороннее заявление является платформой для будущего сотрудничества и будет оказывать долгосрочное стабилизирующее воздействие на ситуацию безопасности", — сказал газете Хультквист, комментируя подписанный протокол.