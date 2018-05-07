В конкурсе «Московская весна a cappella» впервые участвовали исполнители из Индии и Китая

«При этом участники из Германии, Израиля, Индии, Китая, Португалии и Южной Кореи приехали на конкурс впервые. Приятно отметить, что на фестиваль вновь приехали участники прошлого года. Среди них — венгерская группа Jazzation и обладатели Гран-при 2017 года — команда из Франции Opus Jam», — говорится в сообщении.

Россию на конкурсе представили исполнители из более чем 40 регионов. К примеру, чтобы принять участие в конкурсе, группа Round 7 приехала из Благовещенска, преодолев 7881 километр. Москву представляли 85 коллективов и сольных исполнителей. В частности, на фестивале выступил самый большой женский хор из 50 человек — женский хор МГИМ имени Шнитке. Самому пожилому участнику фестиваля, москвичу Владиславу Гончарову , выступавшему сольно, — 79 лет.

Москвичи и гости столицы стали зрителями 1,4 тысячи выступлений. В рамках конкурса было исполнено порядка 8 тысяч песен в самых разных жанрах. В состав жюри музыкального конкурса вошли российские и зарубежные продюсеры, исполнители, журналисты и преподаватели вокала. Кроме того, выступления участников могли оценить зрители на сайте конкурса в интернете. В народном голосовании приняли участие порядка 77 тысяч человек.

Призовой фонд фестиваля составил: Гран-при — 6,2 миллиона рублей; призы для вокальных групп (большая, средняя и малая): первое место — 1,8 миллиона рублей, второе место — 1,2 миллиона рублей, третье место — 600 тысяч рублей. Призы для солистов составили: за первое место — 1 миллион рублей, за второе место — 700 тысяч рублей, за третье место — 500 тысяч рублей. Приз зрительских симпатий составил 400 тысяч рублей.

По результатам голосования (мнение жюри и народное голосование) обладателем Гран-при конкурса «Московская весна a cappella» стал коллектив Six Appeal из США.