В конкурсе «Московская весна a cappella» впервые участвовали исполнители из Индии и Китая 

На второй международный музыкальный конкурс «Московская весна a cappella» впервые приехали исполнители из Израиля, Индии, Китая и Южной Кореи, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Московская весна a cappella». Всего на участие в конкурсе было подано порядка 250 заявок. Из них были отобраны 184 исполнителя и коллектива из 16 стран мира — Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Португалии, России, США, Украины, Франции и Южной Кореи.
«При этом участники из Германии, Израиля, Индии, Китая, Португалии и Южной Кореи приехали на конкурс впервые. Приятно отметить, что на фестиваль вновь приехали участники прошлого года. Среди них — венгерская группа Jazzation и обладатели Гран-при 2017 года — команда из Франции Opus Jam», — говорится в сообщении.
Россию на конкурсе представили исполнители из более чем 40 регионов. К примеру, чтобы принять участие в конкурсе, группа Round 7 приехала из Благовещенска, преодолев 7881 километр. Москву представляли 85 коллективов и сольных исполнителей. В частности, на фестивале выступил самый большой женский хор из 50 человек — женский хор МГИМ имени Шнитке. Самому пожилому участнику фестиваля, москвичу Владиславу Гончарову, выступавшему сольно, — 79 лет.
Москвичи и гости столицы стали зрителями 1,4 тысячи выступлений. В рамках конкурса было исполнено порядка 8 тысяч песен в самых разных жанрах. В состав жюри музыкального конкурса вошли российские и зарубежные продюсеры, исполнители, журналисты и преподаватели вокала. Кроме того, выступления участников могли оценить зрители на сайте конкурса в интернете. В народном голосовании приняли участие порядка 77 тысяч человек.
Призовой фонд фестиваля составил: Гран-при — 6,2 миллиона рублей; призы для вокальных групп (большая, средняя и малая): первое место — 1,8 миллиона рублей, второе место — 1,2 миллиона рублей, третье место — 600 тысяч рублей. Призы для солистов составили: за первое место — 1 миллион рублей, за второе место — 700 тысяч рублей, за третье место — 500 тысяч рублей. Приз зрительских симпатий составил 400 тысяч рублей.
По результатам голосования (мнение жюри и народное голосование) обладателем Гран-при конкурса «Московская весна a cappella» стал коллектив Six Appeal из США.