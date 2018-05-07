Почему есть сомнение, что Гитлер совершил самоубийство

Историки, которые собирали материал, касающийся смерти Гитлера имеют несколько версий того, что на самом деле Гитлер не покончил с собой 30 апреля 1945 года, а вместе с Евой Браун сбежал в Южную Америку, Антарктиду или Тибет…

Английский историк Саймон Данстен со своим коллегой Джерардом Уильямсом на протяжении 5 лет собирали сведенья о том, что же на самом деле произошло с Гитлером. Ученые считают, что Гитлер вполне мог спрятаться в Аргентине , а самоубийство в бункере совершил двойник Гитлера и малоизвестная актриса, которая сыграла роль Евы Браун. Сам Гитлер на самолете переправился в Тондер ( Дания ) на базу люфтваффе (пригород Любека Травемюнде). Переждав некоторое время, он уехал в Испанский город Реус на юге Барселоны. План бегства был разработан Борманом, а его осуществление произошло 1 мая 1945 года. Данстен и Уильямс не исключают, что к бегству могли быть причастны и спецслужбы основная цель которых была — доступ к немецким секретам. [С-BLOCK]

Факты исследователей основаны на показаниях летчика люфтваффе — Питера Баумгарта, врачей, японского высокопоставленного дипломата, поваров которые работали на фюрера в Германии , а затем в Аргентине, а также на рассказах 78 — летнего аргентинца, который встречался с Гитлером в 1953 и 1956 годах.

Другой сценарий. Несколько экзотический. Исследователь В. Шелепов вместе с другими российскими коллегами занимались изучением деятельности Германии в Южном полушарии, и предполагают, что именно здесь в Антарктиде мог спрятаться Гитлер вместе с Евой Браун, так как сюда еще с 1939 года на подводных лодках завозилось горно–проходческое оборудование, фрезы для прокладывания тоннелей.

По версии Абель Басти (аргентинский исследователь), Гитлер умер в 1965 году в Парагвае . Свою теорию он основывает на секретном докладе ФБР от 28 апреля 1947 года (ФБР не поверило смерть диктатора и с помощью своих агентов пыталось найти следы бегства Гитлера в Испании ). [С-BLOCK]

Басти уверен, что 30 апреля 1945 года Гитлер складывал вещи и искал пути к бегству. Возможные пути к отступлению были разработаны окружением Гитлер еще в 1943 году, и вся подготовка хранилась в строгом секрете. На подставных лиц перечислялись награбленные деньги, оформлялись банковские вклады, и даже создавались небольшие компании, проводились секретные переговоры с союзниками.

В конце апреля когда началась операция «Сераль», из охваченного огнем советских войск Берлина смогло вырваться несколько немецких самолетов, которые вывозили верхушку нацистской Германии в Испанию. Здесь они получают новые документы (они были отпечатаны для них еще в феврале 45 года).

30 апреля в 16.30 (через час после того, как Гитлер якобы застрелился) его видели возле собственного самолета ju 52. Далее на подводных лодках был взят курс на бухту Калета — де — лос — Лорос (Аргентина).

Автор книги считает, что в месте, где предположительно вышел Гитлер, под слоем песка были обнаружены три подводные лодки, о которых нет данных в архивных документах аргентинских военных. [С-BLOCK]

Прятались беглецы в домах людей, которые держали связь с нацистами, были близки к диктатору Хуану Пересу . Служанка семейства Эйкхорн утверждает, что видела кузена (так назвали Гитлера ее хозяева). Ее слова подтверждает и садовник Эйкхорнов. Его донесение только недавно было рассекречено сотрудниками ФБР, чьим сотрудником на самом деле и был садовник.

Последние свои дни он доживал в Парагвае. Умер он на руках у жены и детей, но о месте, где он захоронен, или о том, где находится его семья теперь ничего не известно.