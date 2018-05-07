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Космонавты РФ в ходе экспериментов на МКС получили из мочи 25 литров питьевой воды
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Космонавты РФ в ходе экспериментов на МКС получили из мочи 25 литров питьевой воды 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Система переработки мочи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) безотказно работает в ручном режиме, уже получено 25 литров воды в рамках пяти экспериментов. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев.
"За время использования экспериментальной системы СРВ-У-РС нам удалось в ручном режиме получить 25 литров дистиллированной питьевой воды. Всего в ходе идущего эксперимента у нас запланировано восемь циклов запуска этой системы: пять мы уже прошли, осталось еще три", — рассказал Соловьев.
Он отметил, что «в ручном цикле все получается прекрасно, уверен, мы добьемся того, что система будет безотказно работать и в автоматическом режиме».
Эксперимент по получению питьевой воды из мочи РКК «Энергия» проводит совместно с НИИ химического машиностроения. По результатам этой программы будут произведены определенные доработки, а «модуль „Наука“, который в ближайшее время мы собираемся запускать, будет укомплектован модифицированным вариантом системы очистки», уточнил Соловьев.
По его словам, на российском сегменте МКС сейчас применяется для переработки урины и совершенствуется мембранно-вакуумная технология, которой нет у партнеров. На станции «Мир» воду получали методом выпаривания, который примерно в два раза менее эффективен.
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