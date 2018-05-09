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В Белгороде пройдет костюмированный велопарад и велофлешмоб
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В Белгороде пройдет костюмированный велопарад и велофлешмоб 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
В мае в Белгороде пройдет сразу несколько событий для любителей прокатиться на велосипеде.
Начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта департамента строительства и транспорта Белгородской области Анна Гамурак рассказала, что 17 мая в городе пройдет форум по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная столица». В его программе запланирована дискуссия о велотранспортной инфраструктуре, оторая пройдет прямо на набережной парка Победы. Приглашены ведущие эксперты этой сферы: автор идеи и куратор проекта Let s bike it!, советник заместителя министра транспорта РФ Владимир Кумов, советник вице-губернатора Санкт-Петербурга Дарья Табачникова и урбанист, автор проекта «Город для людей» и «Веломосква» Аркадий Гершман. Зарегистрироваться на событие можно по почте zelenayastolitsa@mail.ru.
С 18 по 25 мая белгородцев призывают присоединиться к всероссийской акции «На работу — на велосипеде» и на время отказаться от автобусов и личных авто в пользу экологичного двухколесного транспорта.
Самым ярким событием мая станет костюмированный велопарад. 19 мая в 11.00 у диорамы соберутся сотни участников в самых немыслимых костюмах, а самым оригинальным из них подарят призы. В тот же вечер в парке Победы пройдет вечерний велофлешмоб. Чтобы присоединиться к нему, нужно отправить заявку по почте zelenayastolitsa@mail.ru.
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