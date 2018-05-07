В России появится план развития магистральной инфраструктуры до 2024 года

Президент России Владимир Путин поручил утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, отмечается в размещённом на сайте Кремля указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Отмечается, что до 1 октября кабмин совместно с региональными органами власти должен на основе стратегии пространственного развития разработать и утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

План, согласно указу, должен предусматривать обеспечение в 2024 году развитие транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг» для перевозки грузов.

В свою очередь, развитие этих коридоров должно быть обеспечено за счёт строительства и модернизации участков автодорог России , относящихся к международному транспортному маршруту «Европа — Западный Китай», увеличения мощностей отечественных морских портов, развития Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн тонн.

Кроме того, в среднесрочной перспективе до семи дней должно быть сокращено время железнодорожной перевозки контейнеров с Дальнего Востока до западной границы России и в четыре раза увеличен объём транзитных железнодорожных перевозок, а также сформированы узловые грузовые мультимодальные транспортно-логистические центры.

К 2024 году в полтора раза должна возрасти пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также число железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна.

Для выполнения этой задачи Правительству предстоит обеспечить поэтапное развитие транспортных коммуникаций между административными центрами регионов и другими городами — центрами экономического роста, ликвидировать существующие в субъектах Федерации инфраструктурные ограничения.

Ранее Путин также поручил реконструировать инфраструктуру региональных аэропортов и расширить сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву , до 50 процентов от общего числа внутренних авиарейсов.

Другое обозначенное в указе направление работы — гарантированное обеспечение доступной электроэнергией, в том числе за счёт электрификации транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг», включая БАМ и Транссиб, во взаимосвязи с развитием транспортной инфраструктуры.

Кроме того, кабмину предстоит обеспечить устойчивое энергоснабжение потребителей в удалённых регионах, прежде всего в Крыму Калининградской области , субъектах Дальневосточного федерального округа, а также развитие распределённой генерации, в том числе с помощью возобновляемых источников энергии.

Наконец, в сфере энергообеспечения Путин поручил Правительству внедрить интеллектуальные системы управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий.