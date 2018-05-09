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Иран пообещал наращивать военную мощь после выхода США из СВПД
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Иран пообещал наращивать военную мощь после выхода США из СВПД 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Русская Весна
Иран в ответ на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет наращивать свой оборонный потенциал. С таким заявлением выступил командующий элитным Корпусом стражей исламской революции Али Джафари.
"Отныне мы, Вооруженные силы, должны уделять все больше и больше внимания усилению оборонной мощи и сосредоточиться на основных факторах собственной мощи", — цитирует агентство Tasnim слова Джафари.
Глава КСИР убежден, решение США выйти из СВПД доказывает, что Вашингтон выступает против укрепления обороноспособности Ирана и его ракетной мощи, используя тему ядерной программы ИРИ лишь в качестве предлога для давления на Тегеран.
Напомним, что накануне президент США Дональд Трампа объявил в одностороннем порядке об отказе от выполнения обязательств по СВПД и восстановить американские санкции в отношении Ирана.
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