Иран пообещал наращивать военную мощь после выхода США из СВПД

Иран в ответ на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет наращивать свой оборонный потенциал. С таким заявлением выступил командующий элитным Корпусом стражей исламской революции Али Джафари.

"Отныне мы, Вооруженные силы, должны уделять все больше и больше внимания усилению оборонной мощи и сосредоточиться на основных факторах собственной мощи", — цитирует агентство Tasnim слова Джафари.

Глава КСИР убежден, решение США выйти из СВПД доказывает, что Вашингтон выступает против укрепления обороноспособности Ирана и его ракетной мощи, используя тему ядерной программы ИРИ лишь в качестве предлога для давления на Тегеран

Напомним, что накануне президент США Дональд Трампа объявил в одностороннем порядке об отказе от выполнения обязательств по СВПД и восстановить американские санкции в отношении Ирана.