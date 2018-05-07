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Новый майский указ Путина поможет бизнесу, считает эксперт
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Новый майский указ Путина поможет бизнесу, считает эксперт 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Новый майский указ президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» будет содействовать перелому настроений бизнеса и инвесторов в лучшую сторону, считает главный аналитик Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников.
"Указ был ожидаемым, даже в нынешнем виде он может содействовать перелому настроений бизнеса и инвесторов, потому что возникает некая определенность. Цели определены, мы будем туда двигаться и, естественно, возникают ожидания, что вся работа правительства будет направлена на их достижение", — сказал он.
"2017-2016 годы у нас, к сожалению, прошли в атмосфере неопределенности в экономической политике, что привело к разочарованию бизнеса, а разочарование обернулось тем, что не завелся мотор инвестиционного роста. Сейчас, я думаю, все будет меняться к лучшему", — сказал Масленников.
Он считает, что такой указ был достаточно ожидаем, так как его целью было «перевести на нормативно-правовой язык те положения, которые суммированы в послании Федеральному собранию».
"Этот год у нас будет достаточно сложным: во-первых нужно сформировать новое правительство, во-вторых чтобы оно получило кредит доверия у российского бизнеса и населения своими действиями, а действия будут непростые и восприниматься населением будут по-разному. Потому что речь идет о глубоких и серьезных структурных преобразованиях, которые мешают нам развиваться", — подытожил аналитик.
Путин в новом указе, в частности, поручил правительству до 2024 года обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, к 2024 г достичь экспорта несырьевых товаров в 250 миллиардов долларов в год, роста производительности труда на несырьевых предприятиях в 5% в год, обеспечить рост числа занятых в сфере МСП до 25 миллионов человек и увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год.
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