Памятные медали с инаугурации Президента России везут вологодские активисты

Владимир Путин в четвертый раз принял сегодня присягу Президента РФ. За ходом церемонии в Кремле следили вологжане. Волонтеры, представители молодежных общественных организаций, активисты ОНФ, которые были зрителями на инаугурации, в подарок получили серебряные медали.

Молодые вологжане, которые сейчас возвращаются домой из Москвы , поделились с «Вологда.РФ» своими впечатлениями.

«Масштабы церемонии превзошли все мои ожидания, организация на высшем уровне. Мы следили за большими экранам на старой соборной площади. После клятвы, которую дал Президент РФ, положа руку на Конституцию, Владимир Путин произнес речь, которая придала уверенности в единстве необъятной страны и нашего народа», — рассказал и. о. мастера регионального отделения «РСО» Вологодской области , студент ВоГУ Игорь Попов

В церемонии также приняли участие министры, депутаты, главы регионов, спортсмены, деятели искусства — около пяти тысяч гостей. Молодые вологжане встретились с ними и сделали фото. Каждый участник инаугурации получил памятные медали, которые будут напоминать о событии. На одной стороне медали — Спасская башня Кремля, на другой — герб России и надпись: «Вступление В. В. Путина в должность Президента России».

«В первый раз присутствовал на таком событии и видел Президента так близко. Мурашки бегали по коже, когда он читал свою речь. Запомню этот день на всю жизнь», — рассказал активист регионального отделения ОНФ Егор Дудников.

В своей речи на новом сроке в качестве Президента России Владимир путин выразил готовность поддерживать федеральные проекты в регионах. В Вологодской области при поддержке Правительства страны будут построены школы и детские сады, будет улучшена система здравоохранения и обновятся инфраструктурные объекты.