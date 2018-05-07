Вперёд, патриот! Как прошла первая «Зарница» в Нижегородской области

фото moyaokruga.ru/znamiatruda-niz/Articles.aspx?articleId=166032Вперёд, патриот! Как прошла первая «Зарница» в Нижегородской области Ловко преодолеть высокий забор, раскатить пожарные рукава, потушить огонь из огнетушителя… Что может быть интереснее для подростков, чем испытать себя в настоящем мужском деле — тушении огня? Противопожарный конкурс — один из самых зрелищных этапов областной игры «Нижегородская школа безопасности — Зарница 2018». Тем более что проводился он в настоящей пожарной части Шахуньи.

Помериться силами в самых различных конкурсах зонального этапа, или дивизиона, зарницы — от сборки автомата и надевания противогаза на скорость до знания истории — в Шахунье собрались команды из восьми районов и городских округов области. Шахунская «Альфа», « России верные сыны» и «Наследники великих побед» из Ветлужского района, «Витязь» и «Комбат» из Воскресенского, а ещё ребята из Краснобаковского, Тонкинского, Тоншаевского, Уренского и Шарангского районов. Рукопашный бой, плавание, спортивное ориентирование, фигурное вождение велосипеда, умение наложить шину из подручных материалов при переломе и транспортировка пострадавшего — заданий много, но ребята подготовлены и физически, и теоретически, многие занимаются в военно-патриотических клубах.

— У нас в Шахунском городском округе действует 11 военно-патриотических клубов, — поясняет ведущий специалист отдела образования администрации городского округа Шахунья Александр Вахрамеев. — Они есть практически при каждой школе. Сейчас много говорится о том, как воспитать здоровое поколение в условиях, когда дети активным видам спорта предпочитают бездумное сидение у компьютера, и у многих нет желания даже выходить на улицу. Зарница — лучший способ решить эту проблему, ведь для подростков очень важен соревновательный дух, когда они не просто учатся проходить с щупом минное поле или соблюдать правила дорожного движения, но и состязаются с ровесниками из других районов.

Кстати, в этом году впервые при проведении зарницы решили отметить не только лучшие команды, но и лучших участников. Ими стали Максим Воронцов из шахунской школы № 14, Иван Богатырёв из ветлужской школы № 1, Ирина Голод из ветлужской школы № 2 и Алина Лебедева из уренской школы № 2.

По словам Александра Вахрамеева, после такой практики некоторые ребята, став взрослыми, приходят работать в местную пожарную часть. Сейчас там работает уже двое бывших зарничников.

А команда Большемурашкинского района стала победителем зонального соревнования, которое проходило в Воротынце, причём второй раз за последние два года. Организатор команды — руководитель военно-патриотического клуба «Россияне» при Большемурашкинской школе Александр Курагин.

— Навыки, полученные зарничниками, очень полезны для будущих призывников, да и в обыденной жизни тоже, — убеждён Александр Курагин. — Уверенность в себе, ловкость, умение оказать первую медицинскую помощь пригодятся как мальчикам, так и девочкам. Кстати, нас в этот раз очень удивила и порадовала наша участница Маша Степурко: она метнула гранату аж на 40 метров, тогда как средний девичий результат — менее 30 метров. Наверное, многолетние занятия бадминтоном помогли.

Игра «Зарница» — старт для начала активной жизни, способ проверить себя и поверить в свои силы. В нашем регионе игра проводится ежегодно, и с каждым разом география её расширяется, становится всё больше участников. В этом году в зарнице приняли участие 174 тысячи ребят со всех районов области. Шесть лучших дивизионов встретятся в финале, который состоится 15-18 мая.