Астрономы обнаружили экзопланету без единого облачка

Астрономы разглядели «горячий сатурн», который, по-видимому, совсем не имеет облаков. Это даёт уникальную возможность заглянуть в глубину его атмосферы. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature командой во главе с Николаем Николовым (Nikolay Nikolov) из Эксетерского университета в Великобритании

Где есть сколько-нибудь плотная атмосфера, там есть и облака. В Солнечной системе из этого правила нет исключений. Дело в том, что лошадки разной степени белокрылости могут образовываться чуть ли не из любых веществ. Если на Марсе они состоят из прозаического водяного льда, то на Венере содержат серную кислоту в изрядной концентрации, на Уране пахнут тухлыми яйцами, а на Титане и вовсе представляют собой убийственный коктейль из сложной органики.

Астрономы имеют веские причины полагать, что так же обстоит дело и с экзопланетами. Например, модели газовых гигантов предсказывают, что в их атмосферах содержится много натрия и калия. Эти металлы должны оставлять в оптическом спектре небесных тел чёткий след в виде линий поглощения.

Полноценная линия имеет плавный профиль, похожий на двускатную крышу. Центральный пик (ядро линии, как говорят специалисты) по бокам обрамляется пологими «склонами» (крыльями линии). Но вместо этого «горба» астрономы видят в лучшем случае узкий крутой всплеск, больше похожий на иглу, а зачастую линии натрия и калия вовсе не обнаруживаются.

Объясняется это просто: упомянутые металлы должны присутствовать только в нижних слоях атмосферы. Поэтому даже лёгкая облачная дымка мешает их наблюдению, а плотные облака полностью ликвидируют эту возможность.

Поэтому астрономы из группы Николова, должно быть, весьма удивились, обнаружив в спектре экзопланеты WASP-96b полноценную линию натрия. Наблюдения велись с помощью крупнейшего в мире телескопа VLT. Когда небесное тело проходило между наблюдателем и родительской звездой, лучи светила проходили сквозь атмосферу планеты, что и давало возможность узнать её состав.

Как уточняется в пресс-релизе исследования, WASP-96b — это типичный «горячий сатурн». По массе планета напоминает увенчанного кольцами красавца из Солнечной системы. Однако по размеру она на 20% больше Юпитера, потому что разогрета до 1000 градусов Цельсия и, соответственно, раздута. Находится этот далёкий мир в 980 световых годах от Земли в южном созвездии Феникса.

Полный профиль линии натрия говорит о том, что атмосфера планеты свободна от облаков, и это уникальный случай. «Открытое окно» в атмосферу планеты даёт учёным редкую возможность узнать содержание в её нижних слоях воды, угарного и углекислого газа и других маркеров жизни.

Конечно, живые организмы на «горячем сатурне» — нечто из области фантастики. Но химический состав атмосферы может многое рассказать об условиях формирования планеты, а в этой области даже в нашей родной Солнечной системе всё ещё хватает белых пятен.

К слову, «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) неоднократно писали об облаках далёких миров. Например, мы рассказывали о том, как эти небесные странницы были впервые обнаружены на экзопланете и как их нашли на соседней суперземле.