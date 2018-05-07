Участница московского мотофестиваля выиграла мотоцикл

Москве прошел мотофестиваль, в рамках которого был разыгран мотоцикл, победителем стала девушка-участник, сообщил в понедельник журналистам член оргкомитета мероприятия Дмитрий Хитров.

«Все участники мотопарада, как и все участники мотофестиваля имели возможность заполнить специальные анкеты и принять участие в розыгрыше мотоцикла BMW 310R. Почти 3 тысячи анкет было заполнено и обработано. Среди них выиграла девушка, которая стала обладательницей мотоцикла», — сказал Хитров.

Он отметил, что розыгрыш мотоцикла проводился впервые, а также на следующий год планируется провести его еще раз.

По его словам, на втором московском мотопараде приняли участие более 5 тысяч мотоциклистов, а в общей сложности мотофестиваль посетили около 10 тысяч человек.

Для проведения мотопарада выделили специальный маршрут, который начался от проспекта Академика Сахарова, продолжился по проспекту Мира до прошлогодней площадки у памятника «Рабочий и Колхозница», а затем двинулся снова в центр.