Ещё
Участница московского мотофестиваля выиграла мотоцикл
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участница московского мотофестиваля выиграла мотоцикл 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве прошел мотофестиваль, в рамках которого был разыгран мотоцикл, победителем стала девушка-участник, сообщил в понедельник журналистам член оргкомитета мероприятия Дмитрий Хитров.
«Все участники мотопарада, как и все участники мотофестиваля имели возможность заполнить специальные анкеты и принять участие в розыгрыше мотоцикла BMW 310R. Почти 3 тысячи анкет было заполнено и обработано. Среди них выиграла девушка, которая стала обладательницей мотоцикла», — сказал Хитров.
Он отметил, что розыгрыш мотоцикла проводился впервые, а также на следующий год планируется провести его еще раз.
По его словам, на втором московском мотопараде приняли участие более 5 тысяч мотоциклистов, а в общей сложности мотофестиваль посетили около 10 тысяч человек.
Для проведения мотопарада выделили специальный маршрут, который начался от проспекта Академика Сахарова, продолжился по проспекту Мира до прошлогодней площадки у памятника «Рабочий и Колхозница», а затем двинулся снова в центр.
РИАМО: последние новости
Подмосковье вошло в пятерку лидеров по выдаче электронных больничных в 2018 году Таможня Подмосковья задержала более 120 тыс салатников из Ирана в форме знака Apple Единый день диспансеризации пройдет для жителей Орехово‑Зуева 12 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать575
Мир отреагировал на инаугурацию Путина331
Путин раздал первые указы250
Определены кандидаты в новое правительство116
Путин выдвинул кандидатуру премьера1289
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение