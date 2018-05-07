Ремонтные работы завершатся в четырех подъездах Филимонковского до конца мая

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В поселении Филимонковское до конца мая закончат ремонтные работы в четырех подъездах.

— В течение месяца будет отремонтировано четыре подъезда в доме №2 поселка Филимонки. Всего в итоге у нас в этот сезон будут проведены работы в двадцати подъездах жилых домов. Исполнение плана находится на стадии завершения. Уже выполнено порядка 70 процентов работ от общего объема, — уточнила заместитель главы администрации поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ольга Тимохина

В подъездах осуществят замену входных дверей, проведут частичный ремонт плитки и поручней. Специалисты оштукатурят и покрасят стены.