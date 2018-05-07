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Волгоградцы вывезли с Лысой горы 35 КАМАЗов с мусором
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Волгоградцы вывезли с Лысой горы 35 КАМАЗов с мусором 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Больше 35 КАМАЗов с мусором неравнодушные волгоградцы собрали за два больших субботника на Лысой горе.
— Двадцать с лишним лет назад мы учились в ВолГУ и постоянно гуляли в этих местах, — рассказывает руководитель центра здоровья Владимир Гищенко. — Теперь мы вместе с оздоровительной группой ходим по Лысой горе от пяти до десяти километров. Место загажено мусором из частного сектора, мешками из жилых многоэтажек и строительными отходами. Кстати, мы наблюдали за ростом мусорных завалов в динамике — еще в прошлом году ситуация не выглядела так катастрофично.
Устав пробираться через мусорные завалы, волгоградцы решили провести на Лысой горе массовые субботники.
— Мы вместе с Игорем Антроповым обратились в администрацию города, которая выделила нам один КАМАЗ, один грузовик и два талона на вывоз мусора на полигон в Светлом Яре, — уточнил Владимир Гищенко. — Остальную технику мы нанимали за свой счет — в первый раз, собирая мусор руками, успели наполнить восемь машин. В эти выходные усилили свои позиции, пригласив два трактора и пять КАМАЗов.
За десять часов часов генеральной уборки горожане загрузили 14 КАМАЗов. Отходы, которые бы с трудом поместились в 15 машин, активные горожане «похоронили» на месте.
— С нами были экологи, которые подсказали, где можно закопать ветки, — уточняет Владимир Гищенко. — Там, где можно было похоронить органику, мы ее похоронили. В городе просто катастрофическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов. По полученным в администрации талонам мы смогли отправить всего две машины. Увезти остальные КАМАЗы с мусором абсолютно бесплатно нам помогли сотрудники другой мусороперерабатывающей компании.
По словам Владимира Гищенко, уже на следующий день после большой уборки, на Лысой горе вновь появились мешки с мусором.
— Представляете, в воскресенье наши ребята поехали на место, где мы проводили субботник, и нашли свежие залежи, — комментирует Владимир Гищенко. — К сожалению, многие волгоградцы настолько ценят свое время, что решают не доезжать до официальных мусорок.
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