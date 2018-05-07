Новый руководитель возглавит Управление культуры Вологды

«У нас было два претендента на эту должность. Елена Доможирова — компетентный, опытный человек. Имеет степень кандидата искусствоведения и, считаю, достойна стать начальником Управления культуры. Надеюсь, что новый руководитель этого подразделения Вологды поможет стать нашему городу настоящей культурной столицей», — заявил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Елена Владимировна Доможирова имеет высшее профессиональное образование. В областном Департаменте культуры работала с 2001 года: возглавляла управление культурной политики, отдел искусств и образования. В должность начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды она вступает 10 мая.

Напомним, прежний руководитель управления Николай Дьяков был уволен с поста в марте 2018 года в связи с неэффективностью работы.

Еще одно кадровое решение касается заместителя Мэра Вологды, курировавшего работу Департамента имущественных отношений. Занимавший эту должность на протяжении последних пяти лет Евгений Скородумов покинул свой пост, а сама должность заместителя сокращена. Сергей Воропанов принял такое решение в связи с необходимостью уменьшить затратные статьи бюджета города.

«В непростой экономической ситуации необходимо экономить бюджет, и важно начать с себя. Поэтому с сегодняшнего дня у нас стало на одного заместителя меньше. Евгений Леонидович не будет больше работать на этом посту. Он уволен по сокращению в связи с тем, что часть полномочий Департамента имущественных отношений будет перераспределена. На данный момент исполняющим обязанности начальника Департамента имущественных отношений является Анна Горячева , ранее являвшаяся заместителем начальника», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, ранее по решению Сергея Воропанова были сокращены также должности первого заместителя Мэра и заместителя по общим вопросам. Таким образом, в структуре Администрации осталось пять должностей замов: по социальным вопросам, ЖКХ, экономике, финансам и безопасности.