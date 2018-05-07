Ещё
Новый руководитель возглавит Управление культуры Вологды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый руководитель возглавит Управление культуры Вологды 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Об этом рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов на традиционной пресс-конференции. Управление культуры и историко-культурного наследия возглавит Елена Доможирова, которая до последнего времени работала в Департаменте культуры Вологодской области.
«У нас было два претендента на эту должность. Елена Доможирова — компетентный, опытный человек. Имеет степень кандидата искусствоведения и, считаю, достойна стать начальником Управления культуры. Надеюсь, что новый руководитель этого подразделения Вологды поможет стать нашему городу настоящей культурной столицей», — заявил Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Елена Владимировна Доможирова имеет высшее профессиональное образование. В областном Департаменте культуры работала с 2001 года: возглавляла управление культурной политики, отдел искусств и образования. В должность начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды она вступает 10 мая.
Напомним, прежний руководитель управления Николай Дьяков был уволен с поста в марте 2018 года в связи с неэффективностью работы.
Еще одно кадровое решение касается заместителя Мэра Вологды, курировавшего работу Департамента имущественных отношений. Занимавший эту должность на протяжении последних пяти лет Евгений Скородумов покинул свой пост, а сама должность заместителя сокращена. Сергей Воропанов принял такое решение в связи с необходимостью уменьшить затратные статьи бюджета города.
«В непростой экономической ситуации необходимо экономить бюджет, и важно начать с себя. Поэтому с сегодняшнего дня у нас стало на одного заместителя меньше. Евгений Леонидович не будет больше работать на этом посту. Он уволен по сокращению в связи с тем, что часть полномочий Департамента имущественных отношений будет перераспределена. На данный момент исполняющим обязанности начальника Департамента имущественных отношений является Анна Горячева, ранее являвшаяся заместителем начальника», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Напомним, ранее по решению Сергея Воропанова были сокращены также должности первого заместителя Мэра и заместителя по общим вопросам. Таким образом, в структуре Администрации осталось пять должностей замов: по социальным вопросам, ЖКХ, экономике, финансам и безопасности.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
Альтернативные варианты противогололедной обработки в зимний период подбирают в Вологде Репетиция парада Победы прошла на площади Революции в Вологде Модернизация, которая повысит качество питьевой воды, пройдет на очистных сооружениях «Вологдагорводоканала»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать592
Мир отреагировал на инаугурацию Путина355
Путин раздал первые указы306
Определены кандидаты в новое правительство122
Путин выдвинул кандидатуру премьера1301
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение