Мы помним: 15 героев Великой Отечественной войны и их подвиги

Фото: vov.rario.ru Леня Голиков (1926–1943), бригадный разведчик 67-го отряда 4-й ленинградской партизанской бригады

Летом 1942 года около деревни Варницы Леня Голиков подорвал машину, в которой ехал генерал-майор инженерных войск Германии Рихард фон Виртц. Лене удалось добыть документы о наступлении вражеской армии, благодаря чему атака немцев сорвалась. За этот подвиг мальчик был представлен к званию Героя Советского Союза.

Голиков погиб зимой 1943 года, когда фашисты напали на партизан под селом Острая Лука.

Фото: yelena1234.livejournal.com Александр Матросов (1924–1943), стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады им. Сталина

Зимой 1943-го батальон Матросова предпринял атаку на опорный пункт немцев и попал в ловушку. В солдат стреляли из трех деревоземляных огневых точек (дзот), затем стрельба из двух прекратилась. Александр и его товарищ подползли к стрелявшему дзоту и кинули в его сторону две гранаты, стрельба прекратилась. Солдаты снова пошли в атаку, но тут пулемет ожил, и напарник Матросова погиб. Молодой человек бросился на амбразуру. Благодаря этому красноармейцы смогли успешно атаковать врага, а Александр Матросов был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

Зина Портнова (1926–1944), разведчица партизанского отряда им. Ворошилова на территории, оккупированной фашистами в Белоруссии

Будучи пионером, в 1942 году Портнова вступила в подпольную организацию «Юные мстители», где занималась распространением антифашистских листовок на захваченных немцами землях. Вскоре она устроилась работать в столовую для немцев. Там ей удалось устроить несколько диверсий. В 1943-м девочка попала в плен к фашистам — ее сдали перебежчики. Зина Портнова прошла пытки и допросы, на одном из которых схватила со стола пистолет и убила троих немцев. Была расстреляна в тюрьме.

Фото: ruspekh.ru Николай Гастелло (1907–1941), летчик, капитан, командир 2-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиационного полка

В июне 1941-го экипаж под командованием Николая Гастелло вылетел в атаку на немецкую механизированную колонну. Та охранялась вражеской артиллерией, и самолет Гастелло был сбит фашистами из зенитной установки между городами Молодечно и Радошковичи (Белоруссия). У летчика была возможность катапультироваться, но он направил горящий самолет на колонну врага, совершив таким образом первый в Великой Отечественной войне огненный таран. После подвига Николая Гастелло всех пилотов, решившихся на таран, стали называть гастелловцами.

Во время Великой Отечественной самолет Маресьева был подбит фашистами, и летчик катапультировался. Раненный в обе ноги, он восемнадцать суток добирался до линии фронта. Ему удалось попасть в больницу, но врачам пришлось ампутировать бойцу обе ноги. Алексей Маресьев начал летать с протезами. На его счету 11 сбитых самолетов врага и более 80 боевых вылетов, большую часть из которых он совершил уже без ног.

Именно жизнь и подвиги Маресьева легли в основу «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого

Зоя Космодемьянская (1923–1941), партизанка, член диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта

В октябре 1941 года Зоя направилась в школу для диверсантов, а потом была отправлена под Волоколамск . Здесь она занималась минированием дорог и разрушением узлов связи. Во время одной из таких диверсий Космодемьянская оказалась в плену. Ее долго пытали фашисты, но Зоя не сказала им ни слова, и девушку решили повесить. Перед смертью партизанка крикнула собравшимся местным жителям: «Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен!».

Она стала первой женщиной-Героем Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Фото: defence.ru Ефим Осипенко (1902–1985), командир партизанского отряда

Когда началась война, Ефим Осипенко стал партизаном в составе отряда из шести человек. Ефим с товарищами решили подорвать немецкий поезд. Но поскольку боеприпасов не хватало, бомбу изготовили из гранаты. Осипенко подполз к железнодорожному мосту, увидел, что состав приближается, и кинул взрывное устройство, но оно не сработало. Тогда партизан ударил по бомбе железным шестом, и та взорвалась. Поезд сошел с рельс, но сам Осипенко потерял зрение. Он стал первым, кто удостоился медали «Партизану Отечественной войны».

На войне петроградец Александр Герман был разведчиком. Он командовал партизанским отрядом в тылу врага. Его бригаде удалось уничтожить тысячи фашистов и сотни единиц военной техники. В 1943-ем в Псковской области отряд Германа попал в окружение, где он был убит.

Фото: ok.ru Владислав Хрустицкий (1902–1944), командир 30-й отдельной гвардейской танковой бригады Ленинградского фронта

В 1942 году Владислав Хрустицкий стал командиром отдельной легкой танковой бригады, в составе которой участвовал в операции «Искра», положившей начало пути к победе над фашистами на Лениградском фронте. В 1944 году во время немецкой контратаки под Волосово бригада Хрустицкого попала в ловушку. Своим бойцам он передал по радио команду стоять насмерть, и первым пошел в атаку, в результате которой погиб, а Волосово было освобождено.

Фото: inbelhist.org Константин Заслонов (1909–1942), командир партизанского отряда и бригады. До войны Константин работал на железной дороге. Этот опыт пригодился ему осенью 1941 года под Москвой . Он был заброшен в тыл врага и придумал «угольные мины» — мины, замаскированные под уголь, также Заслонов агитировал местное население перейти на сторону партизан. За живого или мертвого партизана была объявлена награда. Узнав о том, что Константин Заслонов принимает местных в партизанский отряд, немцы переоделись в советскую форму и явились к нему. В ходе этого боя Заслонов погиб, а крестьяне спрятали его тело, не выдав его врагу.

Фото: aif.ru Матвей Кузьмин (1858–1942), крестьянин

Матвей Кузьмин встретил Великую Отечественную войну в преклонном возрасте — 82 года. Случилось так, что он должен был провести отряд фашистов через лес. Однако вперед Кузьмин отправил своего внука, чтобы тот предупредил советских партизан, остановившихся рядом. В итоге немцы попали в засаду. В начавшемся бою Матвей Кузьмин погиб. Он стал самым пожилым человеком, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Фото: ruspekh.ru Виктор Талалихин (1918–1941), заместитель командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка ПВО В конце лета 1941 года Виктор Талалихин совершил таран немецкого истребителя, после чего, раненый, спустился на землю на парашюте. Всего на его счету шесть самолетов врага. Погиб осенью того же года под Подольском

А в 2014 году на дне болота в Подмосковье были найдены останки самолета Талалихина. Андрей Корзун (1911–1943), артиллерист 3-го контрбатарейного артиллерийского корпуса Ленинградского фронта

С самого начала Великой Отечественной войны Андрей Корзун служил на Ленинградском фронте. В ноябре 43-его батарея Корзуна попала под обстрел. Андрей получил ранение, а после увидел, что горят пороховые заряды, и целых склад боеприпасов может взорваться. Он дополз до полыхающих зарядов и из последних сил накрыл их своим телом. Герой погиб, а взрыв был предотвращен.

Молодая гвардия (1942–1943), подпольная антифашистская организация

«Молодая гвардия» действовала на территории оккупированной Луганской области. Ее участниками были больше ста человек, младшему из которых было всего 14 лет. Организация занималась диверсиями и агитацией населения. На счету «Молодой гвардии» — вражеская мастерская по ремонту танков и биржа, откуда пленных вывозили в Германию на принудительные работы. Восстание, организованное членами группы, не состоялось из-за предателей, выдавших их фашистам. В результате более 70 участников прошли пытки и были расстреляны.

Подвиги «Молодой гвардии» вдохновили на создание одноименного произведения Александра Фадеева

Панфиловцы, отряд из 28 человек под командованием Ивана Панфилова из личного состава 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка

Осенью 1941 года, во время контрнаступления на Москву, панфиловцы находились под Волоколамском. Именно там они встретили немецкие танковые войска, начался бой. В результате были ликвидированы 18 бронемашин, атака была задержана, а контрнаступление фашистов провалилось. Считается, что именно тогда политрук Василий Клочков крикнул своим бойцам знаменитую фразу «Велика Россия , а отступать некуда — позади Москва!». По основной версии, все 28 панфиловцев погибли.

По материалам matveychev-oleg.livejournal.com