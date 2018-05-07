Маркировка одежды и обуви станет обязательной

Знаки доверия

Правительство РФ накануне своей отставки решило ударить по контрафакту и утвердило перечень из 10 групп товаров, подлежащих обязательной маркировке. С 2019 года вводится обязательная маркировка одежды, обуви, духов, шин и фотоаппаратов.

Со следующего года маркировка появится практически на всех основных товарах. Как пояснили в Белом доме, метки будут вводиться поэтапно. С 1 марта 2019 года защитные коды будут нанесены на пачках сигарет, с 1 июля — на обуви. А с 1 декабря производителей обязали маркировать духи, туалетную воду, трикотажные блузки (включая одежду ручного вязания), пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки.

Ожидается, что к 2024 году в России будет создан единый каталог обязательной маркировки — система, которая позволит отслеживать товары от производителя до конечного потребителя. В том, что перечень маркируемых товаров будет расширен, можно не сомневаться. Напомним, что с лета 2016 года в РФ ввели обязательную электронную маркировку (RFID-метку) меховых изделий, с февраля 2017-го стартовала добровольная маркировка лекарств с помощью меток DataMatrix (обязательной она станет с 2020 года). Летом начнутся эксперименты по маркировке обуви, изделий из серебра, золота и драгоценных камней.

Нововведения, как надеются в Белом доме, позволят существенно снизить количество подделок на прилавках магазинов. «Любой покупатель через спецприложение для мобильного телефона, которое сейчас разрабатывается, сможет отсканировать код и получить полную информацию о товаре», — отметила замдиректора департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Анастасия Расстригина. Она уверяет, что инициатива не приведет к росту стоимости товаров.

Однако ряд экспертов считают иначе. «Издержки производителей оплатят рядовые граждане, которые за каждую вещь должны будут выложить дополнительные деньги», — считает президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева

Еще одним стрессом для экономики станет то, что маркировку потребуется внедрить в предельно сжатые сроки, отчего производства неизбежно будет лихорадить.

«Это не первая попытка влиятельных предпринимателей ввести, по сути, частный налог на наиболее ходовые товары», — полагает председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин . По его словам, все включенные в перечень группы товаров не представляют абсолютно никакой опасности для покупателей.

C этой точкой зрения согласна и Тамара Шокарева: «Потока жалоб на повышенный уровень контрафакта, контрабанды по перечисленным товарам не зафиксировано. К чему такая спешка? Создается впечатление, что инициаторам маркировки нужно было успеть принять нужные им решения до смены кабинета министров. Никакими иными объективными мотивами столь вызывающая торопливость не продиктована».