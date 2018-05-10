Проблему мусорных полигонов можно было бы решить на зарплату чиновников Росприроднадзора в СЗФО

На зарплату руководства Росприроднадзора в СЗФО из федерального бюджета тратится больше средств, чем на рекультивацию полигона «Красный Бор».

Почти 30,905 млн рублей заработали руководители департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному Федеральному округу и его региональных управлений в 2017 году. Еще 14,670 млн рублей составили доходы руководителей подведомственных Росприроднадзору предприятий, обеспечивающих его работу. Таким образом, в год только на руководителей ведомства из федерального бюджета тратится около 45 млн рублей. Кроме них федеральные средства тратятся и на обычных работников: лаборантов, водителей, инспекторов.

Однако даже указанные в декларациях цифры гораздо больше, чем было потрачено на рекультивацию полигона «Красный Бор» — крупнейшего полигона для размещения опасных производственных отходов на территории СЗФО. Так, на лабораторные исследования полигона «Красный бор» ушло чуть более 34 млн рублей.

Напомним, токсичные отходы свозились на полигон в Тосненском районе Ленинградской области со всей России и даже из Прибалтики в течение четырех десятилетий. В настоящее время их объем в могильниках «Красного Бора» оценивается в 2 млн тонн. Полигон площадью 73 га практически исчерпал свои ресурсы и представляет экологическую угрозу для Санкт-Петербурга . Однако эффективность рекультивации полигона, находящегося в 30 км от столицы округа вызывает много вопросов.

СМИ неоднократно писали о бездействии чиновников департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СЗФО. А экологи и общественники фиксировали случаи, когда отходы первого класса (самые опасные для человека — прим. ред.) на полигоне «Красный Бор» просто накрывали фанерой или засыпали мелом. На абсолютно неэффективные мероприятия тратились десятки миллионов рублей бюджетных средств. Назревающий скандал на полигоне «Красный Бор» уже привлек внимание правоохранительных органов . По словам экспертов, для обезвреживания отходов первого класса необходимо современное оборудование, которого сегодня нет на полигоне. Только после этого их можно будет вывозить на специализированный полигон.

Не смотря на то, что экология на Северо-Западе считается одной из самых плохих, а департамент Росприроднадзора по СЗФО числится в числе проблемных, его руководитель Олег Жигилей существенно укрепил материальное состояние за время пребывания в должности. По официальным данным, его годовой доход составляет около 3 млн рублей. При этом объем находящегося в собственности чиновника имущества говорит о том, что его реальные доходы существенно отличаются от официальных, которые являются лишь верхушкой его финансового айсберга.

По информации СМИ, в распоряжении Олега Жигилея находятся два участка площадью 10 и 11 соток, два жилых дома и два внедорожника: Range Rover и Hyundai. Стоимость дома Олега Жигилея в Сестрорецке оценивается в сумму около 30 млн рублей. По некоторым данным, через свою любовницу он также владеет 3%-ым пакетом акций «РосДорБанка» на общую сумму около полумиллиарда рублей и недвижимостью площадью 400 кв. метров общей стоимостью более 100 млн рублей. А для четырех разового отпуска общей продолжительностью 49 дней Жигилей выбирает дорогие зарубежные курорты.

По мнению общественников, делать свою работу без дополнительной «мотивации» чиновник не привык. Они неоднократно жаловались на полигон ТБО «Новоселки», запах от которого мешает 300 тысячам жителей северных районов города. Маленькой победой стало то, что с апреля 2018 года полигон не принимает новые отходы. Однако рекультивация ТБО «Новоселки» сильно затягивается из-за нехватки на нее средств в бюджете. Для использования для рекультивации полигона строительного грунта достаточно подписи Олега Жигилея, однако она до сих пор не появилась.