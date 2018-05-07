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Олегу Яковлеву установят памятник стоимостью несколько миллионов
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Олегу Яковлеву установят памятник стоимостью несколько миллионов 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев скончался летом прошлого года. Причиной смерти артиста называют отек легких, который развился из-за цирроза печени. У Яковлева почти не было родственников, за исключением племянницы Татьяны и внучатых племянников Марка и Гарика. Именно они на данный момент и делят наследство певца с возлюбленной Олега — Александрой Куцевол. Разработкой эскиза и установкой памятника на могиле артиста занимаются исключительно его друзья. По словам приятеля певца, стоимость работ составит порядка полутора-двух миллионов рублей.
"Памятник будет выполнен из камня. На фасаде будет мозаика в виде дубовых листьев — символа памяти и скорби. Эскиз был разработан любимым художником Олега — Рустамом Хамдамовым. Мозаику же будет выкладывать другой прославленный архитектор Марко Бравуро. Так, для монумента отольют бронзового снегиря. В память о 15 годах, проведенных Олегом в «Иванушках», и, конечно, одноименной композиции. Его изготовит архитектор Андрей Волков», — рассказал Радов в интервью «Комсомольской правде» и добавил, что, тем, кому Олег был действительно дорог, для него ничего не жалко.
Олег Яковлев и Александра Куцевол были вместе 5 лет, однако установкой памятника на могиле артиста занимаются исключительно его друзья/Фото: instagram.com/sashakutsevol
Чего, увы, не скажешь о близких актрисы Татьяны Самойловой. Как ранее сообщала Teleprogramma.pro, на памятник артистке собрали всего несколько тысяч вместо необходимых трех миллионов. И спустя несколько лет после смерти Самойловой ее могила по-прежнему находится в плачевном состоянии.
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