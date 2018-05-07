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Памятник летчице Марине Попович установлен в Подмосковье
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Памятник летчице Марине Попович установлен в Подмосковье 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Памятник легендарной летчице Марине Попович установлен в понедельник на территории аэродрома Чкаловский в Щелковском районе Подмосковья, сообщил в своем аккаунте в социальной сети «В контакте» глава Щелковского района Алексей Валов.
right"Вся жизнь Марины Лаврентьевны — бескорыстное и самоотверженное служение Родине. Эта хрупкая женщина стала лицом российской авиации и главным примером для молодого поколения летчиков-испытателей. Ее не стало в 2017 году. Для жителей Щелковского района эта утрата была особенно ощутимой, ведь многие знали Марину Лаврентьевну лично. Открытие мемориала — дань уважения подвигам легендарной летчицы", — написал Валов в социальной сети.
Марина Попович — летчик-испытатель первого класса, поставила 102 международный рекорда по дальности, длительности и сложности полетов. Первой из женщин-летчиц преодолела сверхзвуковой барьер на истребителе «МиГ-15», за что получила прозвище в западной прессе: «мадам МиГ».
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