Памятник летчице Марине Попович установлен в Подмосковье

right"Вся жизнь Марины Лаврентьевны — бескорыстное и самоотверженное служение Родине. Эта хрупкая женщина стала лицом российской авиации и главным примером для молодого поколения летчиков-испытателей. Ее не стало в 2017 году. Для жителей Щелковского района эта утрата была особенно ощутимой, ведь многие знали Марину Лаврентьевну лично. Открытие мемориала — дань уважения подвигам легендарной летчицы", — написал Валов в социальной сети.

Марина Попович — летчик-испытатель первого класса, поставила 102 международный рекорда по дальности, длительности и сложности полетов. Первой из женщин-летчиц преодолела сверхзвуковой барьер на истребителе «МиГ-15», за что получила прозвище в западной прессе: «мадам МиГ».